Viareggio, terminato il compito dell’Organo straordinario di liquidazione: 30 milioni restituiti al Comune

Viareggio, terminato il compito dell’Organo straordinario di liquidazione. Ad annunciarlo il sindaco Giorgio Del Ghingaro che così riassume l’attività dell’organismo.

“Tre professionisti di grande valore e tre persone vere – dice Del Ghingaro – Marina Savini, Quirino Cervellini, Fabio Dostuni, in questi sette anni si sono nascosti dietro l’acronimo Osl (Organo straordinario di liquidazione), per lavorare al dissesto di Viareggio, per conto del ministero dell’interno. Riservati, competenti, efficienti, ci sono stati accanto e hanno collaborato con disponibilità e concretezza all’uscita dal dissesto dichiarato dai nostri predecessori nel 2014. Da tre anni questo triste capitolo della storia amministrativa di Viareggio era sostanzialmente chiuso, visto che avevamo messo a loro disposizione le risorse sufficienti ad estinguere i vecchi debiti, ma dovevano completare tutte le complesse procedure formali e fare gli ultimi conti”.

“A fine maggio, sommessamente – dice Del Ghingaro – ci hanno comunicato che il loro compito è terminato e ci hanno fatto anche il grande regalo di restituirci circa 30 milioni, soldi che avevamo dato in più in questi anni. Voglio ringraziarli di tutto e abbracciarli, perché ci hanno dimostrato che si possono portare a termine i compiti assegnati con grande stile, nonostante il marasma delle chiacchiere che si sono sprecate in questi anni. Per questo bisogna ricordarci di loro: per non dimenticare che il Comune va amministrato bene, senza sprechi e con serietà, ma soprattutto per trovare il modo istituzionale per dire loro grazie”.

“Hanno voluto tagliare un nastro, per sancire la chiusura di tanti capitoli – chiude Del Ghingaro – A Viareggio ora stiamo leggendo un altro libro per fortuna”.