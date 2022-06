Trasporto ecologico, a Viareggio arrivano le biciclette elettriche in sharing

Trasporto ecologico, a Viareggio, MoVer e Bird si uniscono per portare in città le biciclette a pedalata assistita in sharing. Le bici possono essere attivate tramite l’applicazione gratuita di Bird e utilizzate per sostituire i viaggi in auto quando si va in spiaggia, ci si incontra con gli amici, si esplora la città e si compiono molti altri spostamenti quotidiani.

In tutto 50 mezzi, posizionati 15 a Torre del Lago (5 al Belvedere, 5 alla stazione, 5 su Viale Europa altezza rotonda), 10 a Marina di Levante (Darsena), 10 in stazione, 15 altrove.

“Viareggio è il quarto mercato per le biciclette in sharing di Bird in Italia – commenta il vicesindaco Valter Alberici -: le bici si affiancheranno ai popolari monopattini dell’azienda, già presenti in città, un passo ulteriore nell’ottica della smart city. Un miglioramento complessivo per tutta la parte della mobilità dolce che sono certo sarà accolto positivamente da turisti e cittadini. MoVer è stato il soggetto principale in questa ricerca di mercato, il mio ringraziamento e quello dell’amministrazione va al presidente, all’amministratore delegato e a tutta la squadra che ogni giorno si impegna per offrire alla città servizi sempre all’avanguardia”.

“Siamo molto orgogliosi di poter offrire a Viareggio le nostre biciclette a pedalata assistita, oltre che i monopattini elettrici. Oggi è più importante che mai garantire alle persone l’accesso a veicoli a zero emissioni ed è un piacere essere al fianco di una città come Viareggio che dà priorità all’ambiente e al benessere dei suoi residenti e turisti”, ha dichiarato Cristina Donofrio, general manager di Bird.

Come funziona

Basta scaricare l’applicazione Bird (la stessa dei monopattini) dal Google play store o dall’Apple app store, creare un account personale e aggiungere un metodo di pagamento (carta bancaria o conto Paypal). Dalla mappa dell’applicazione, è possibile trovare la bicicletta Bird più vicina. Va poi scansionato il codice Qr o inserito il codice scritto sulla bicicletta. Esattamente come per i monopattini, il viaggio si termina parcheggiando il veicolo in uno dei luoghi indicati nell’applicazione e scattando una foto del veicolo correttamente parcheggiato.

Il costo è lo stesso dei monopattini: 1 euro allo sblocco e poi 14 centesimi al minuto, con la possibilità di attivare abbonamenti settimanali, mensili e annuali che vanno da 5,99 a 57,99 euro.

Chi è Bird

Bird è un’azienda di veicoli elettrici che si dedica a portare nelle comunità di tutto il mondo soluzioni di trasporto accessibili e rispettose dell’ambiente, come i monopattini e le biciclette elettriche. Fondata nel 2017 da Travis Vander Zanden, Bird è in rapida espansione. Oggi fornisce flotte di microveicoli elettrici condivisi ai rider di più di 400 città a livello globale e rende disponibili i suoi prodotti per l’acquisto su www.bird.com e tramite i principali rivenditori e partner di distribuzione. Bird collabora a stretto contatto con le città in cui opera per fornire un’opzione di trasporto affidabile e conveniente a residenti, lavoratori e turisti.