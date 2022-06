Nuova segreteria per il Pd di Viareggio

Il segretario dell’unione comunale del Partito Democratico di Viareggio, Filippo Ciucci, ha deciso di rivedere le deleghe in segreteria.

“La revisione – si spiega – si è resa necessaria per dare forza e sostanza all’azione del Partito sul territorio, con una squadra competente e dedicata a dialogare con le persone e gli attori della città, anche in previsione di eventi sui temi strategici a livello locale e regionale”.

Nel dettaglio queste le persone e le deleghe: Sergio Tenducci (politiche del territorio, ambiente), Nicola Lazzarini (welfare, sanità e politiche del lavoro), Andrea Nesi (organizzazione e agorà democratiche), Carla Vivoli (volontariato), Lorenzo Pagni (politiche giovanili), Marian Puosi (partecipazione, eventi, sport), Nicola Domenici (cultura e fondazioni), Federica Maineri (attività produttive, turismo e pari opportunità), Monica Mosca (istruzione e scuola). Filippo Ciucci oltre a coordinare l’attività dei delegati, curerà la comunicazione.

“La segreteria – si spiega in una nota – ha il compito di dare seguito e forza a quanto impostato e avviato nei mesi scorsi, lavorando in prospettiva per attività e iniziative e breve e medio termine. Il Partito Democratico di Viareggio vuole praticare un ascolto e dialogo con le persone e le forze sociali ed economiche del territorio, per ben rappresentarne le istanze e le necessità”.