Strage di Viareggio, nuovo round in aula

Una nuova udienza del processo per la strage di Viareggio, al quale hanno partecipato i familiari delle vittime.

“Oggi si apre una giornata difficile – scrive in un post Il Mondo che vorrei onlus -, siamo in aula e sta iniziando a parlare l’avvocato difensore di Mauro Moretti. Tre vassalli portano ai giudici tre tomi alti 50 centimetri. Appena l’avvocato inizia a parlare precisa che quello è una enciclopedia della loro versione del processo, ma che al termine della discussione sarà presentata ancora una memoria conclusiva. E palese come una si stia giocando una partita dove le squadre sono composte da 100 contro 11. Ma noi siamo in presenza, ci siamo con i nostri avvocati, ci siamo a fianco della Procura”.

“Non da soli, con noi cittadini di Viareggio, la regione Toscana, la Provincia di Lucca, il Comune di Lucca, il Comune di Altopascio, il Comune di Pescaglia – affermano i familiari delle vittime – , alcuni esponenti della politica locale, regionale e nazionale. Li ringraziamo come familiari ma soprattutto come cittadini poiché hanno messo a disposizione un po’ del proprio tempo per sostenere, sicuramente noi familiari, ma soprattutto come Istituzioni non hanno fatto mancare il loro sostegno ad un’altra istituzione (la procura generale) nella difficile ricerca della verità. Il processo sulla Strage di Viareggio del 29 giugno 2009 non è ancora finito”.

“A noi stanno a cuore le persone”. Ancora una volta, infatti, presenti all’udienza del processo per la strage di Viareggio il consigliere comunale uscente del Pd di Lucca, Roberto Guidotti, insieme a Rina Romani presidente del Consiglio Comunale di Altopascio, Beatrice Gambini, assessora al sociale del Comune di Pescaglia, Nicola Conti vice presidente della Provincia, Vincenzo Santoro della segreteria territoriale Pd Versilia, Samuele Borrini segretario gdt Toscana, Nicola Lazzarini della segreteria Pd Viareggio.