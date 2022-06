Concerto live di fine anno per gli allievi di Jam Academy

Top of the Pop: si tiene al teatro Vittoria Manzoni di Massarosa il concerto live di fine anno per tutti gli studenti dei corsi Junior, Rock&Pop e Bachelor dell’Istituto Jam Academy di Lucca (clicca qui).

Il concerto andrà in scena in due date, entrambe al Manzoni di Massarosa in via Manzoni Vittoria, a Massarosa: per gli studenti dei corsi Junior 6/13 anni, Computer Music+14 e individuali, la data è quella di lunedì (13 giugno)alle 21; per gli studenti dei corsi Rock&Pop+14, Computer Music +14 e Bachelor, l’appuntamento è invece la sera dopo, martedì (14 giugno), sempre a partire dalle 21.

Tutte le informazioni sui concerti sono qui. I sottofondi musicali saranno realizzati dagli studenti dei corsi di Computer Music +14, mentre la regia Audio sarà diretta dagli studenti dei corsi Ba in Music Production. L’ingresso è gratuito con offerta libera a favore di Unicef e Emergency.