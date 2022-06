Lea e Tea sono due dolcissime sorelline di circa un anno. Queste due povere micette hanno vissuto per molti mesi rinchiuse in una stanza, spesso prive di cibo e dopo un po’ sono state abbandonate come due oggetti che non servono più. Ora sono al sicuro nel nostro rifugio, stanno bene, ma hanno bisogno di trovare una famiglia.

Sono sempre alla disperata ricerca di coccole, cercano continuamente le attenzioni delle volontarie e piangono quando le vedono andare via … fanno molta pena.

Tea e Lea vorrebbero avere una casa, una famiglia e qualcuno capace di prendersi cura di loro con amore. Sono sane e già sterilizzate. Per favore venite a conoscerle e date loro una possibilità!

Adottabili anche singolarmente.

Per info: Associazione Lida Versilia

Fabio-347-2612527; Maria Grazia-347-7780841