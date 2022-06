Silvia Vangioni racconta la sua lotta alla malattia in un libro: “Così mi sono aggrappata alla vita”

Sabato prossimo (18 giugno), alle 18,30 al bagno Franca 1 di Lido di Camaiore, verrà presentato il libro Volare dentro cieli stellati scritto da Silvia Vangioni. L’incontro sarà condotto dal giornalista Giovanni Lorenzini.

E’ il debutto letterario di Silvia, una giovane donna col passato da barwoman che ha vissuto ad Altopascio, già vincitrice del titolo di Lady Commercio a Viareggio. Da un paio di anni la sua vita ha preso un’altra piega. Più dolorosa: deve fronteggiare una malattia alla quale ha risposto con un grande coraggio che emerge dalle pagine di Volare dentro cieli stellati.

Un libro-diario, che Silvia ha iniziato a scrivere da quando ha scoperto di essere ammalata seriamente. “Mi sono aggrappata alla vita – spiega Silvia – e ho combattuto con tutte le mie forze, prima in sala operatoria e poi durante i cicli di chemioterapia. Ho vinto diverse battaglie ma la lotta continua. Il libro è dedicato a tutte le persone che hanno vissuto la stessa esperienza”. Una storia di carattere, di determinazione, di voglia di non arrendersi mai. Una storia iniziata proprio nei giorni del primo drammatico lockdown che Silvia ha affrontato a viso aperto, con il vento in faccia. “Mi auguro che le parole scritte – ha detto – possano essere anche terapeutiche per chi si trova a vivere quotidianamente la malattia con l’angoscia addosso”.