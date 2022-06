E-bike acquatiche, c’è l’ordinanza: potranno essere usate dai sedicenni

Disciplinato l’utilizzo delle e-bike acquatiche. La capitaneria di porto ha infatti emanato la nuova ordinanza di sicurezza balneare che sarà valida nei Comuni di Viareggio, Camaiore, Pietrasanta e Forte dei Marmi a partire dall’1 luglio.

I nuovi mezzi galleggianti muniti di motore elettrico del tutto simili a una bici elettrica dotata di pedalata assistita rappresentano una novità assoluta per la stagione balneare. Questa tipologia di mezzo potrà essere usata solo da soggetti che abbiano compiuto i 16 anni, solo di giorno e con condizioni meteo favorevoli. Si potrà navigare oltre la fascia di mare riservata alla balneazione ed entro i mille metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio. Sarà obbligatorio munirsi di specifica assicurazione.

Il nuovo provvedimento è stato emanato per conformarsi al decreto del 1 settembre 2021, emanato dal ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in materia di noleggio e locazione dei natanti da diporto (comprese le moto d’acqua) utilizzati a scopo ricreativo, o per usi turistici di carattere locale, o per appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.