Espulsione di Sara Grilli, il Pd di Viareggio: “Basta ingerenze esterne”

L’espulsione di Sara Grilli dal Pd decisa dalla commissione garanzia è avallata dal pd della Versilia e di Viareggio.

“Il Partito Democratico della Versilia ed il Partito Democratico di Viareggio ringraziano la Commissione di Garanzia per il lavoro svolto sul caso dell’ex consigliera Sara Grilli, eletta nelle file del Partito Democratico e poi passata a fare da assessore nella giunta in carica, in aperto contrasto con le linee politiche votate dal Partito viareggino”, si legge in una nota.

“Riteniamo, ancora una volta, fuori luogo l’intervento di esponenti politici estranei al Pd in difesa di una vicenda prettamente politica nella quale costoro non vantano alcun diritto (a

differenza di coloro che da decenni lavorano con coerenza e dedizione nella comunità politica del Partito Democratico, rispettando le scelte democraticamente assunte). Il percorso del Partito Democratico non si riassume nel compito – peraltro, non banale – di contribuire al governo cittadino dalla posizione consiliare di forte controllo e di diversa proposta: questo percorso si sta compiendo attraverso il confronto con una comunità che – sinora tenuta divisa e polarizzata dalle continue battaglie personali dei suoi attuali governanti – è stata dimenticata e *troppo spesso non ascoltata negli ultimi anni. Da parte della nostra comunità alla gente di Viareggio, va l’unico possibile giuramento di servizio che la politica – quella vera – possa chiedere”.

“E’ urgente e necessario che chi governa ritrovi presto il senso del mandato amministrativo. Fuori dal circuito autoreferenziale degli attacchi ricevuti, vediamo una comunità da ricostruire con una visione di medio-lungo periodo, capace di offrire proposte stabili e organiche ai grandi e strutturali problemi della città che chiuso per legge il dissesto sono ancora sul tavolo in attesa di quei dibattiti, partecipazione, programmazione e risposta; è da qui che le migliori energie della società locale e della rete di associazioni e partiti devono partire per condividere una proposta nuova, seria e alternativa. Il Partito Democratico di Viareggio, insieme a quello versiliese, stanno già lavorando per questo”.