“No al taglio di due classi”, i docenti del liceo scientifico di Viareggio protestano

No al taglio di due classi, dal prossimo anno, al liceo scientifico Barsanti e Matteucci di Viareggio.

A chiederlo è il collegio dei docenti che si è riunito ieri (18 giugno). Gli insegnanti dicono no alla decisione di “eliminare una classe terza e di ridurre il numero della classi prime da otto a sette, con un conseguente innalzamento numerico degli allievi per classe, vada nella direzione opposta a quella auspicabile”.

“Le necessità di distanziamento già evidenziate negli ultimi due anni scolastici a causa della pandemia da Covid-19 e che potrebbero facilmente ripresentarsi nel prossimo anno scolastico rendono complessa la gestione anche logistica di classi numerose – affermano gli insegnanti -. Ci sembra altresì ovvio ribadire ciò che decenni di studi pedagogici confermano, ovvero che il numero ridotto di alunni per classe rende possibile una didattica più inclusiva, personalizzata, efficace. L’applicazione dunque di parametri che sottomettono le esigenze didattiche al risparmio economico ci sembra andare nelle direzione opposta a quel sostegno alla scuola spesso sbandierato dalla politica”.

“Per tutto questo – si legge in una nota – il Collegio dei docenti chiede che si possa rivedere la decisione del taglio della due classi prospettato per il prossimo anno scolastico, nella direzione di una valorizzazione in concreto della scuola come luogo di formazione culturale civile, ed educativa”.