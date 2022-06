Al via le iscrizioni per la seconda edizione del Viareggio Farmacity 3×3 Streetball: dopo il successo dello scorso anno in piazza Pea, torna il grande basket all’aperto, e lo fa in grande stile con un torneo che è tappa Red Bull Halfcourt, valevole per le finali Red Bull di Bologna e le LB3 Finals di Roseto degli Abruzzi.

E poi grandi ospiti come Giacomo Gek Galanda e i suoi amici, musica con il dj set e lo spettacolo delle schiacciate a canestro degli Space Jumper. Arricchiscono il programma le esibizioni delle scuole di danza del territorio.

L’appuntamento è in piazza Maria Luisa, dal 6 all’8 luglio: l’evento è organizzato dal Comune di Viareggio, in collaborazione con Italian Basketball World Asd, il contributo di iCare-FarmaCity e numerosi altri sponsor privati.

“Un evento che aveva riscosso successo di pubblico e che siamo orgogliosi di riproporre con una seconda edizione ulteriormente arricchita – commenta l’assessore allo sport Rodolfo Salemi -: in questi mesi ne abbiamo migliorato l’organizzazione ed alzato il livello. Sarà un’occasione di sport accessibile a tutti gli appassionati ma anche una vetrina per Viareggio: infatti questa estate ogni iniziativa cambia location affinché, attraverso i media, gli eventi siano anche un’opportunità per mostrare la bellezza della nostra città”.

“Questo evento conferma come Viareggio possa essere una stupenda palestra a cielo aperto – sottolinea la consigliera Ambra Sinagra -: invito soprattutto i più piccoli a partecipare soprattutto per riavvicinarsi allo sport che per troppo tempo la pandemia ha reso impossibile praticare”.

“Un torneo rivolto a tutti – aggiunge Galanda – dove giocheranno junior e senior, ma soprattutto un torneo di grande livello. Un appuntamento che piace anche per l’imprevedibilità: chi scende in campo può vincere contro chiunque, nei 10 minuti di gara ci si sfida, si gioca, si da spettacolo. Ci aspettiamo una buonissima affluenza per, divertirsi e stare bene assieme”.

La manifestazione comprende l’allestimento, in piazza Maria Luisa, di due campi da 3×3 basket con canestri dalle dimensioni di 15×11 metri, dove saranno disputate competizioni a squadre composte da 3 giocatori: oltre al torneo 3×3 senior maschile e femminile, under 18 maschile e under 16 maschile e femminile, verrà disputata anche la gara da 3 punti e la skill challenge.

I vincitori del torneo senior andranno alle Finals Red Bull di Bologna del 30 luglio: ogni categoria si qualifica invece per le LB3 Finals di Roseto degli Abruzzi di fine agosto.

Il programma delle tre giornate prevede per martedì 6 luglio, un dj set, l’installazione e open court per riscaldamento e prove tecniche con gioco libero; mercoledì 7 luglio ancora dj set e, dalle 18 spazio dedicato al minibasket e giovanili, dalle 22 qualifiche del torneo 3×3 Junior e Senior; giovedì 8 luglio, infine, sempre il dj set, le finali del torneo 3×3 sia junior che senior, lo spettacolo Space Jumpers Contest.

Le opere di montaggio del campo e delle strutture annesse, partono il 4 luglio: tutto verrà rimosso completamente entro il 9 luglio.

Per iscrizioni e informazioni è necessario mandare una mail all’indirizzo di posta elettronica 3x3viareggio@gmail.com o chiamare il numero 3895452656