La Versilia continua ad essere interessante meta di investimento per gli imprenditori. Forte dei Marmi in primis, diventata una sorta di Eldorado soprattutto per chi si occupa di settori legati al lifestyle.

Testimonianza ne è la famiglia Fontani, imprenditori fiorentini con numerose attività tra Milano e Firenze, che al Forte sono già gestori da sei anni del lounge club e bistrot Riviera e dello chicchissimo negozio di abbigliamento Moijejoue, nel cuore di Marina di Pietrasanta.

A queste attività va adesso a sommarsi Maniboo: in via Ponchielli al Forte ha infatti inaugurato a giugno la Nail Spa che tanto successo sta avendo da anni a Firenze. Uno dei punti di forza (in controtendenza rispetto alla maggior parte della attività di zona) è il fatto che faccia walk in, ovvero che ci si possa presentare direttamente senza appuntamento, avendo la garanzia di essere sempre sistemati, e il servizio a domicilio.

A capo di questa nuova realtà – studiata in ogni minimo dettaglio assieme all’architetto Simona Bianchi dello Studio10 di Firenze – ci sono Costanza Fontani e il marito Niccolò Niccoli Vallesi: “Per me e la mia famiglia la Versilia è sinonimo di casa. Da buoni toscani abbiamo sempre trascorso le nostre vacanze qui, ma oltre a questo crediamo fortemente in un territorio ricco di storia, che da sempre lancia mode e tendenze. Maniboo in questo senso vuole porsi come novità e stiamo già riscontrando il grande apprezzamento di clientela locale e turisti, che scelgono il nostro salone non solo per la cura di mani e piedi, ma anche per altri piacevoli servizi legati alla cura della persona”.