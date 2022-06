Al via i centri estivi a Viareggio: sono gratis per bimbi da 3 a 6 anni

Al via i centri estivi del Comune di Viareggio, gratuiti per la fascia 3-6 anni, e senza liste di attesa: infatti tutti i bimbi delle famiglie che hanno fatto richiesta sono stati accolti. Il servizio partirà il 4 luglio prossimo e andrà avanti fino al 26 agosto.

“Un servizio importante per i genitori che lavorano fuori casa – commenta l’assessore con delega alla Scuola Sandra Mei –, a maggior ragione per la nostra città che vede tante persone impiegate nel settore turistico e dell’accoglienza. Un servizio che, per il terzo anno, abbiamo voluto rendere gratuito e che abbiamo implementato aggiungendo agli altri il plesso di Torre del Lago, in modo che i bimbi che abitano nella frazione possano evitare inutili spostamenti”.

I centri estivi sono divisi in due fasce: 0-3 anni, che fanno capo ad iCare, e 3-6 anni organizzati direttamente dal Comune. Sono rivolti ai bambini e alle bambine che frequentano i servizi educativi comunali e le scuole dell’infanzia statali e comunali. Le domande pervenute sono in tutto 507, 228 per lo 0-3 e 279 per la fascia 3-6.

Entrambi i centri estivi, aperti dal lunedì al venerdì, inizieranno, come detto, il 4 luglio e si concluderanno il 26 agosto.

Per la fascia 0-3 è previsto un tempo lungo con orario 7,30-16 e un tempo corto 8 – 14: si svolgeranno nei vari quartieri della città: Nido Baloo (zona Varignano), Nido La Coccinella (Torre del Lago), Nido Snoopy (zona Marco Polo) e Nidi Darsena (Ninnipan-Arcobaleno-ILuLo).

I centri estivi 3-6 anni si svolgeranno invece nei locali delle scuole dell’infanzia A. Morganti, A. Basalari, Il Melograno e Borgo 2 a Torre del Lago: l’orario di apertura è 7.45-13.15.

“Un bel servizio – conclude Mei – che era importante rinnovare che anche quest’anno va incontro ai bisogni delle famiglie garantendo sicurezza e la massima professionalità. Auguro buona permanenza ai bimbi e buon lavoro agli educatori e tutto il personale impiegato”.