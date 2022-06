Forte dei Marmi, la famiglia Fontani apre “Maniboo”

Abbigliamento, intrattenimento e da questo giugno, anche cura della persona. La famiglia Fontani, imprenditori fiorentini con numerose attività tra Milano e Firenze e già gestori del lounge club e bistrot Riviera al Forte e del negozio di abbigliamento Moijejoue, nel cuore di Marina di Pietrasanta, si sono gettati in una nuova esperienza imprenditoriale, ancora a Forte dei Marmi.

Si chiama Maniboo, in via Ponchielli 4: la nail spa già presente a Firenze, che ha inaugurato questo giugno anche al Forte. Uno dei punti di forza (in controtendenza rispetto alla maggior parte della attività di zona) sono i servizi a domicilio e walk in: ci si può presentare direttamente senza appuntamento, con la garanzia di essere sempre sistemati.

A capo di questa nuova realtà – studiata in ogni minimo dettaglio assieme all’architetto Simona Bianchi dello Studio10 di Firenze – ci sono Costanza Fontani e il marito Niccolò Niccoli Vallesi: “Per me e la mia famiglia la Versilia è sinonimo di casa. Da buoni toscani abbiamo sempre trascorso le nostre vacanze qui, ma oltre a questo crediamo fortemente in un territorio ricco di storia, che da sempre lancia mode e tendenze. Maniboo in questo senso vuole porsi come novità e stiamo già riscontrando il grande apprezzamento di clientela locale e turisti, che scelgono il nostro salone non solo per la cura di mani e piedi, ma anche per altri piacevoli servizi legati alla cura della persona”.