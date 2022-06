Al Twiga il concerto di Patty Pravo, fra grandi successi e sperimentazione

Da “ragazza del Piper” a icona assoluta dello spettacolo. È il percorso di Patty Pravo, che martedì (28 giugno) si esibirà al Twiga, il locale vip a cavallo tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Nel recital la primadonna della canzone italiana si racconterà con musica e parole.

Lo farà in piena libertà e nello stile che la contraddistingue: successi, ricordi, aneddoti. Patty Pravo è una protagonista assoluta della scena musicale e insieme un fenomeno sociale e di costume. Patty, al secolo Nicoletta Strambelli, non ha mai seguito le mode, semmai le ha create: successi, sparizioni, provocazioni e intense interpretazioni hanno costellato il suo impressionante percorso, che sarà ricapitolato al Twiga in una serata che segnerà il decollo della stagione estiva. Un’estate, quella del Twiga già iniziata da alcune settimane con le cene spettacolo a ritmo di musica, che vedono alternarsi i dj Ben Dj, Max Gigliotti e Marco Bersani, e gli interpreti musicali Alessandro Ristori & the Portofinos e Rudy Smaila.

Nicoletta ha dato alle stampe anche un libro: si intitola Minaccia bionda ed è un volume fotografico che ricostruisce la sua strepitosa carriera. “Patty Pravo è un’opera d’arte”. scrive Pino Strabioli nella prefazione. Icona in ogni epoca, sempre controtempo, libera, allergica alle definizioni, in queste pagine si racconta attraverso le immagini, circa duecento fra scatti di grandi fotografi, provini, istantanee e prospettive inedite.

Nella scaletta di martedì sera ci sarà spazio per i suoi brani più celebri, che hanno fatto la storia della musica italiana, ma anche per quelli più ricercati e sperimentali. Come sempre, un avvenimento, una continua trasgressione, uno spettacolo da non perdere.