Si è appena conclusa la prima edizione del Versilia Photo Fest, il primo festival internazionale di fotografia della Versilia, e già si pensa alla prossima edizione. Larghissima la partecipazione in tutte le iniziative promosse dal concorso fotografico alle escursioni, dalle mostre, alla tavola rotonda con i fotografi in piazza.

Sul palco sabato sera anche il neo assessore alla cultura e all’istruzione del Comune di Camaiore Claudia Larini, che dal palco delle premiazioni del concorso fotografico ha dato l’appuntamento all’anno prossimo. Presenti anche Sauro Mattei del Parco Regionale delle Alpi Apuane e Marco Daddio dell’Associazione Balneari di Lido di Camaiore, molto contenti della riuscita della manifestazione.

Anche Carlo Alberto Carrai del Consorzio di Promozione Turistica della Versilia ha espresso soddisfazione “Sono molto felice -ha detto- abbiamo avuto un ottimo riscontro da fotografi ed appassionati di fotografia, abbiamo visto tante persone contente, abbiamo avuto un ottimo riscontro in termini di presenze, direi obiettivo centrato”.

“Siamo orgogliosi, stanchi e contenti – aggiungono Michela Benedetti e Paolo Pucci di Leaf Creation co-organizzatori insieme al Consorzio di Promozione Turistica della Versilia- certi che abbiamo dato vita ad un evento che ha divertito e interessato, ce lo dicono i tanti messaggi e attestati di stima che abbiamo ricevuto fin da subito”.

E dal primo luglio sarà già possibile iscriversi alla seconda edizione del contest (aggiornamenti sul sito versiliaphotofest.com) che ha fruttato al vincitore assoluto di quest’anno Enrico Bagnoli di Livorno un assegno di 500 euro.

Non resta quindi che darci appuntamento per l’anno prossimo per la seconda edizione del Versilia Photo Fest 22, 23 e 24 giugno 2023.