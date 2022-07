Mercanti (Pd): “Alta formazione per l’artigianato artistico, bene il progetto di Cna”

Il consigliere regionale Valentina Mercanti (Pd) plaude al progetto del Cna Lucca per realizzare una scuola di alta formazione, assicurando la propria adesione al tavolo di lavoro.

“Accolgo con entusiasmo la proposta di Cna Lucca di dare vita a scuola di alta formazione per l’artigianato artistico in Versilia: un progetto concreto in grado di valorizzare e promuovere in modo del tutto nuovo il patrimonio di arti e mestieri che ci distingue nel mondo – dichiara Mercanti -. Felice di poter contribuire anche in Regione a sostenere il valore del settore, offro sin da ora al Cna la mia piena collaborazione per favorire la diffusione e lo sviluppo di questa iniziativa, che ha già raccolto l’interesse delle amministrazioni di Pietrasanta e Seravezza. Istituzioni, artigiani e studenti d’arte, insieme attorno a un tavolo di lavoro con l’obiettivo di tradurre in realtà questo grande progetto. Grazie al Cna per il lavoro sinora svolto a sostegno delle nostre eccellenze”.