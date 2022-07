Viareggio in lutto per Pietro Dal Pino, l’Asl: “Era un pilastro della medicina interna”

Viareggio in lutto per la morte dell’infettivologo Pietro Dal Pino.

“L’azienda Usl Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio per la scomparsa nei giorni scorsi, per un malore fatale in mare, di Pietro Dal Pino, medico prima dell’ospedale Tabarracci e poi del Versilia, da alcuni anni in pensione. Dal Pino viene descritto dai suoi ex colleghi e collaboratori come ‘un pilastro della medicina interna nonché grande infettivologo’. Viene quindi ricordato con stima e affetto da colleghi e cittadini per la sua lunga attività ospedaliera. La sua scomparsa riempie di tristezza tutti coloro che l’hanno conosciuto e apprezzato”.

“Alla famiglia giungano le condoglianze da parte della direzione aziendale – conclude il cordoglio dell’Asl -, della direzione di presidio ospedaliero e in particolare di tutti gli operatori che hanno lavorato insieme a lui”.