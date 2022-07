Il Lions Club Viareggio organizza la festa dell’estate

Mercoledì prossimo (6 luglio), il Club Lions Viareggio-Versilia Host organizza la tradizionale Festa dell’Estate alla costa dei barbari, a Viareggio, in viale Europa.

Il ricavato della cena sarà devoluto, come sempre, in beneficenza ed in particolar modo per sostenere il Lions Club International Fondation e l’Aipd (associazione italiana persone Down). La Fondazione Lions nasce il 13 giugno1968 con lo scopo di portare a termine progetti umanitari su vasta scala sia nei territori a noi vicini che in quelli più lontani, contando esclusivamente sui versamenti che noi Lions accreditiamo sul suo conto

“Un modo bello, divertente, allegro e festoso per iniziare al meglio il periodo estivo – spiega il presidente del Club, Guido Olmi -. Ma anche un modo per dimostrare la propria generosità sapendo che i ricavati della serata saranno interamente devoluti in favore della Fondazione Internazionale Lions, presente in ogni parte del mondo a fronte di ogni necessità o calamità, una presenza oggi più che masi importante per i suoi interventi nei confronto dei profughi della guerra in Ucraina. Sia in favore di un’associazione che tanto incide nel sostenere i ragazzi Down e le loro famiglie in un cammino fatto di rispetto e inserimento nel mondo scolastico e lavorativo, in particolare per la costruzione di una struttura polifunzionale per ragazzi e ragazze Down che sta sorgendo proprio in Versilia”.