A Villa Paolina due eventi per le celebrazioni del bicentenario del poeta Shelley

Proseguono le celebrazioni per il bicentenario dalla morte del poeta Percy Bysshe Shelley, all’interno del programma Ti amerei nel vento: una rassegna organizzata dal Comune di Viareggio in collaborazione con il dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica dell’università di Pisa, il Cisr Centro interuniversitario per lo Studio del Romanticismo e la Società Versiliese di cultura Medusa e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Navigo e iCare.

Dopo l’evocativa veleggiata da Livorno a San Terenzo sull’ultima rotta del poeta, si torna adesso a parlare di poesia con due interessanti conferenze a cura dei massimi esperti italiani di Shelley. Il primo appuntamento è per domani (6 luglio) alle 18 a Villa Paolina, con la conferenza Sailing with Shelley: la poesia degli anni toscani tra individualismo e comunità a cura del professor Diego Saglia dell’università di Parma.

Il secondo è per venerdì 8 luglio, sempre alle 18 a Villa Paolina, con la conferenza Percy Bysshe Shelley poeta della natura a cura della professoressa Lilla Maria Crisafulli dell’università di Bologna.