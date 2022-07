Lido di Camaiore cavalca l’onda con “Lido Wave”

Tutto pronto per Lido Wave, la due giorni in programma domani (7 luglio) e venerdì (8 luglio) che farà assurgere Lido di Camaiore a capitale del surf. Nata da un’ idea dell’organizzatore Giorgio Paolucci detto Crocco, Pr della movida milanese attivo nell’allestimento di eventi e luoghi di divertimento negli Stati Uniti ed in Europa, nonché apprezzato video maker, e sostenuta dall’Associazione Balneare di Lido di Camaiore, la manifestazione si articola su due giorni con iniziative durante il giorno e la sera.

Giovedì 7 luglio ore 21,30 sul palco in piazza Matteotti davanti al pontile di Lido di Camaiore Claudio Sottili condurrà un talk sulla storia del surf scandito dalle evocative immagini delle onde dei mari più affascinanti. L’excursus storico sarà accompagnato dalla partecipazione di Alessandro Dini, pioniere del surf italiano e fondatore della prima rivista italiana di surf, che presenterà il libro L’ultima onda. Al centro dell’evento anche altri temi quali l’alimentazione del surfista e della preparazione atletica, affrontati assieme al dott. Michele Provvidenza, specialista in medicina dello sport e il prof Alessandro Battaglia, specialista in fisiatria. Sul palco si alterneranno testimonianze corredate da immagini legate al surf tra le quali la partecipazione dei fratelli Farina, di Matteo Palagi e Alfio Sbragia, grandi appassionati di questa disciplina.

La seconda giornata sarà invece caratterizzata dalla straordinaria partecipazione di Oliver Di Fazio, più volte nazionale, con le suggestive immagini delle sue imprese sportive. Nel corso della serata da segnalare la partecipazione di Andrea Robicci, in arte Mr Joy, cantante che proporrà alcuni brani della sua produzione tra cui Vivere. Una discografia in cui si riverbera il motto di Mr Joy, “risvegliare i dormienti, far provare emozioni e non mollare mai”. Spazio anche alle premiazioni delle gare organizzate nell’antistante specchio di mare e svoltesi nella due giorni a cura della scuola di surf Fish di Denny Dini, che a partire dalle 9.30 effettuerà il 7 e 8 lezioni e gare di surf SUP presso l’arenile adiacente al Pontile Bagno Cristallo ( per info Fish Surf School 3935088023)

Nelle due serate Alsoeventi di Sonia Paoli inoltre proporrà dei flash moda legati al mare. Infine nel corso della serata sarà messa in palio una tavola da surf creata dallo saper “LAPA” di Costa Ovest, il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione Arco.

La manifestazione ha il sostegno di Cms Versilia – Centro Medico Specialistico con sede in via del Secco a Lido di Camaiore e Universo Palestre struttura sportiva che conta diverse sedi in Toscana, tra cui la filiale a Lido di Camaiore