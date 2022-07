Camaiore, assise al completo: deleghe a quattro consiglieri comunali

Questa mattina (7 luglio) il sindaco Marcello Pierucci ha ufficializzato il conferimento di alcune deleghe progettuali a quattro consiglieri comunali, nel solco della partecipazione attiva e del massimo coinvolgimento dell’Assise all’interno dell’amministrazione e del governo della città.

Materie circoscritte e puntuali, nell’ambito delle quali i consiglieri delegati lavoreranno coadiuvando e collaborando con l’amministrazione nello studio dei problemi e degli argomenti specifici, formulando osservazioni e proposte.

“Sono sicuro che i Consiglieri delegati svolgeranno la loro funzione con serietà e con massima collaborazione con me e con gli assessori di competenza – ha dichiarato il sindaco Marcello Pierucci -. È mio intento procedere con altri funzioni da delegare ad altri consiglieri comunali, in particolare su materie di partecipazione e rappresentanza delle frazioni collinari. Nei prossimi giorni avrò colloqui con i consiglieri individuati per adempiere a tali funzioni e successivamente procederò al conferimento ufficiale. Sono sicuro che tutti sapranno dare il loro contributo al governo della città”.

I consiglieri delegati

Sandra Galeotti, rapporti con il Ccn di Camaiore per la promozione del Centro storico, anche in termini di decoro urbano; Alberto Iacomini, attività di monitoraggio e attuazione degli investimenti in tema di messa in sicurezza del tratto stradale SS412 Sarzanese-Valdera; Alessandro Palmerini, rapporti con le associazioni sportive del territorio, collaborazione e supporto negli eventi sportivi del Comune e patrocinati; Giorgio Silicani, attivazione dell’Osservatorio rifiuti zero e verifica degli adempimenti previsti con promozione delle attività connesse alla strategia rifiuti zero.

I consiglieri delegati svolgeranno la propria attività con finalità consultiva e collaborativa con il sindaco e l’assessore competente.