Cpl Concordia, lavoratori a rischio: proclamato lo stato di agitazione

L’assemblea dei lavoratori della Cpl Concordia che operano all’ospedale Versilia ha deciso oggi all’unanimità di proclamare lo stato di agitazione.

“La situazione attuale, alla luce delle informazioni e delle comunicazioni in nostro possesso – dicono dall’assemblea – vede i 18 lavoratori che fanno funzionare l’ospedale dal punto di vista elettrico, idraulico e tecnico a rischio di licenziamento con il prossimo 31 luglio. Questo per effetto dell’aggiudicazione ad altra azienda dell’appalto delle manutenzioni. La gara indetta dalladDirezione sanitaria Estav/Estar, è una gara al massimo ribasso ed esclude la clausola sociale prevista per legge. Il bando quindi a nostro avviso è fuorilegge e, non consentiremo che sia affidata una commessa pubblica, giocando al ribasso sulle retribuzioni, i diritti e sulla riduzione del personale che già ad oggi risulta sotto organico”.

“Chiediamo quindi – concludono i lavoratori – l’immediata convocazione del confronto come già richiesto da 10 giorni alla direzione sanitaria a Cpl e alla azienda ad oggi aggiudicataria Rekeep spa. Diversamente, sia chiaro, che non accetteremo nessuna perdita di posti di lavoro, né di retribuzione, e difenderemo le nostre condizioni con tutti i mezzi possibili”.