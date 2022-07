“Da tempo l’area adiacente alla piscina in Darsena è occupata da camper e roulotte come segnalato da molti residenti della zona che ci hanno comunicato come la zona appaia adibita a campeggio, in considerazione del fatto che gli occupanti di tali mezzi, oltre al pernottamento, vi soggiornano con tanto di attrezzature esterne comprensive di ombrelloni, sedie, tavolini e non mancano anche le file di panni stesi ad asciugare”. Così intervengono Maria Pacchini e Vincenzo Guida, rispettivamente consigliere comunale e referente legalità e giustizia della Lega di Viareggio.

“Da un sopralluogo che abbiamo effettuato nei giorni scorsi, effettivamente si evince incuria e degrado – dicono – oltre a un senso di inadeguatezza dell’area al compito che forse intenderebbe assumere. Oltre ai camper di turisti, infatti, si trovano mezzi di altro tipo, strumentali al lavoro di intrattenimento, che riteniamo abbiano i giusti permessi, ma anche mezzi di persone che li occupano come abitazione. Dopo l’incendio di cui siamo venuti a conoscenza tramite la stampa, fortunatamente senza vittime, tutte le problematiche che riguardano quest’area sono emerse e a questo scopo abbiamo inviato un’interrogazione ed un accesso agli atti tramite pec al protocollo della segreteria del Consiglio, per conoscere quali siano i termini della convenzione con gli eventuali fruitori del parcheggio e quali siano i presidi e i servizi messi a disposizione dall’amministrazione nella tutela delle norme igienico-sanitarie in materia di salute e sicurezza pubblica e dell’ambiente”.

“La Lega – concludono Maria Pacchini e Vincenzo Guida – continuerà a monitorare la zona incalzando l’amministrazione Del Ghingaro sull’evidente degrado che anche questa zona di Viareggio sta subendo a causa delle evidenti carenze che il Comune mostra nel garantire il decoro della citta’.