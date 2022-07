Progetto Pnrr per la piscina di Massarosa ammesso alla fase concertativa negoziale

Piscina comunale Giovanni Frati di Massarosa, buone notizie per il progetto Pnrr di rigenerazione presentato dal Comune nell’ambito del bando sport e inclusione. Dopo l’istruttoria delle candidature Massarosa è stata ammessa alla fase successiva, quella concertativa negoziale. In Toscana solo 2 comuni sono stati ammessi.

Nello specifico, il progetto prevede tra i vari interventi l’aumento delle corsie, dalle 6 attuali ad 8, dei servizi igienici, con una nuova pavimentazione e nuovi infissi, l’ampliamento dei locali spogliatoi, un ascensore per rendere fruibili anche le tribune ed un nuovo impianto fotovoltaico per rendere la piscina sempre più efficiente anche dal punto di vista energetico.

Previsti anche parcheggi esterni per persone con disabilità. Ma non solo, nel progetto anche la creazione di un percorso salute ovvero una palestra all’aperto per avvicinare le persone ipovedenti all’attività sportiva e la messa in opera all’interno dello spazio retrostante la piscina, dedicato al solarium di una piscina ad uso riabilitativo e terapico.

Obiettivo generale, la completa agibilità e fruibilità dell’impianto per le persone con disabilità, rivedendo ed ampliando gli spazi e le opportunità attraverso opere di manutenzione straordinaria e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Costo complessivo stimato 3 milioni 762mila 422,13.

“Quella che arriva dal ministero è davvero un ottima notizia – commenta il vicesindaco e assessore alla pianificazione strategica e alla ricerca fondi Damasco Rosi – lavoriamo con impegno per progettare il futuro di Massarosa e trovare le linee di finanziamento per trasformare, come in questo caso, le idee in realtà. Ora ci dobbiamo preparare ad affrontare la seconda fase del bando, quella concertativa negoziale, e riuscire ad ottenere il finanziamento per intervenire significativamente sulla piscina”.

“Questa è la dimostrazione di un progetto ben fatto – spiega l’assessore allo sport e ai lavori pubblici Lucio Lucchesi – devo ringraziare davvero gli uffici, le realtà del territorio, Acquatica e Finp – Federazione italiana nuoto paraolimpico. Il sostegno di una federazione nazionale è stato fondamentale”.

“Andiamo avanti, Massarosa è ripartita dalla progettazione del proprio futuro – conclude la sindaca Simona Barsotti – grazie a questo intervento la nostra piscina potrà essere un punto di riferimento a livello nazionale, un modello in materia di sport e inclusione. Un contributo fondamentale lo ha dato il presidente di Aquatica Franco Bonciani, con lui collaboreremo per raggiungere il traguardo”.

“Siamo soddisfatti di questo primo traguardo – commenta Franco Bonciani, presidente Aquatica – la piscina di Massarosa ha grandi potenzialità e progettare affinché arrivino le risorse in un gioco di squadra è cruciale”.

“Lavoriamo all’inclusione – commenta la consigliera delegata alla disabilità Michela Sargentini – e per questo tipo di politiche lo sport e le strutture sportive sono strumenti importantissimi”.