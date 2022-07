Censimento permanente, il Comune di Viareggio cerca 12 addetti alla rilevazione

Il Comune di Viareggio ha indetto una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per il conferimento di 12 incarichi di rilevatore per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

Per ricoprire la funzione di rilevatore è necessario avere un’età non inferiore a 18 anni, essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente, saper usare i più diffusi strumenti informatici (Pc, Tablet), possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica), avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana, godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali, avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare permesso di soggiorno, non aver subito destituzione o dispensa dall’impiego da una pubblica amministrazione o comunque sanzioni o altre misure che escludano dall’incarico e comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, non svolgere altre funzioni inerenti il censimento.

La mancanza dei requisiti minimi (o anche solo di uno di essi) comporta l’esclusione dalla selezione. Ai fini della formazione della graduatoria, verranno valutati, inoltre: la votazione ottenuta per il conseguimento del diploma di scuola media superiore e di laurea; l’avere esperienza in materia di rilevazioni statistiche; l’essere residenti, alla data di presentazione della domanda, nel Comune di Viareggio, l’avere, al primo ottobre, un’età inferiore a anni 27.

La domanda di partecipazione deve essere redatta unicamente sul modulo pubblicato sul sito del Comune di Viareggio, debitamente firmato, e accompagnato dalla fotocopia del documento di identità. I candidati dovranno presentare la documentazione all’ufficio protocollo del Comune di Viareggio oppure inoltrarla tramite Pec all’indirizzo comune.viareggio@postacert.toscana.it entro le 12,30 di lunedì 25 luglio.

Il lavoro dovrà essere espletato nel periodo che va dal 30 settembre al 22 dicembre 2022, salvo eventuali diverse disposizioni dell’Istat e dell’Ufficio comunale di censimento: prima dell’inizio delle operazioni sul campo, sono previsti incontri formativi. Tutte le informazioni, allegati compresi, sono pubblicate all’albo pretorio on line e sulla Rete civica del Comune di Viareggio all’indirizzo comune.viareggio.lu.it.