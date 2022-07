Musica, arte e cinema sotto le stelle: a Massarosa un’estate ricca di eventi

Tra importanti conferme, grandi ritorni e belle novità ecco Estate a Massarosa, il ricco calendario di eventi e appuntamenti tra luglio, agosto e settembre.

Musica di altissimo livello in collina, teatro antico, cinema all’aperto, mostre, moda, bellezza e cabaret, personaggi della tv e spazio alle realtà e alle associazioni del territorio, l’estate massarosese è pensata davvero per accontentare tutti i gusti e allo stesso tempo attrarre versiliesi e turisti a scoprire le bellezze del territorio.

Si parte a luglio con la musica in collina e gli appuntamenti della rassegna internazionale di musica classica alla Pieve di S. Michele Arcangelo di Corsanico il 17, 24 e 30 luglio, torna anche la rassegna di musica classica a Pieve a Elici il 16-23-31 Luglio. Sempre in collina le passeggiate letterarie di Ritrovare la Bellezza a Pieve a Elici il 15 e 29 luglio.

Di indubbio fascino il teatro classico nell’area romana di Massaciuccoli – Villa Venulei il 24 luglio. Attesissimo ritorno quello del cinema sotto le stelle che debutta il 20 e 21 ed ancora 28 e 29 luglio, con la novità della location che per luglio sarà il Parco di Nassirya. Mostra di pittura di Versilia Verdelago, al primo piano palazzo comunale per tutto il mese dal 4 al 31 Luglio, mentre dal 2 al 17 luglio – settima edizione mostra fotografica a cura del gruppo fotografico Avis Stiava e dal 23 luglio al 7 agosto mostra di pittura di Cilurso Domenico e Polloni Ilaria a Villa Gori. Per i più piccoli appuntamento il 20 luglio con il laboratorio letture Nati per Leggere a Villa Gori. A Stiava il 27 luglio – “Ricomincio da… Zero” Valerio Giusti in concerto e il 28 Estate ragazzi Serata Italiana, musica e animazione.

Ad agosto si riparte subito con il cinema sotto le stelle, il 3 e 4 e poi ancora il 10 e 11, nella sede storica del parco di Villa Gori a Stiava. Il 5 agosto serata “Villa Gori sotto le Stelle” con il gruppo Astrofili Astro Versilia a Stiava. Proseguono le passeggiate letterarie della rassegna “Ritrovare la Bellezza” a Pieve a Elici il 5-12-19-26 agosto. Due splendide serate di eatro classico, 7 e 14 agosto a Massaciuccoli. Il 13 agosto prima edizione dell’evento“La notte delle Stelle” in via Cenami con ospite Paolo Migone direttamente da Canale 5 e dal palco di Zelig e poi moda, bellezza, divertimento per la notte più lunga dell’estate.

Torna anche ad agosto, la sera del 14, la rassegna di musica classica a Pieve a Elici, mentre l’organo di Corsanico sarà protagonista il 6 e 15 agosto, 20 e 28. Per i più piccoli il 20 e 23 agosto laboratorio didattico per all’area archeologica Massaciuccoli romana. Durante il mese di agosto si sta lavorando anche per l’evento di presentazione della cinquina finalista del Plm – Premio Letterario Massarosa.

Tanti gli appuntamenti a Stiava il 14 agosto dalle 18 alle 24 Villa Gori “Rigenera“ 1° edizione mercatino del riuso, delle arti, delle idee. Il 17 agosto pomeriggio per i bambini dalle 17, il 19 agosto alle 21,15 Villa Gori Musica Rock con Amleto spettacolo teatrale a cura dell’associazione Next Artist Versilia, il 20 agosto ”Le voci dei poeti e degli scrittori di Stiava” , il 27agosto “ Ricomicio da… Zero” Valerio Giusti in concerto, il 28 agosto dalle Serata Benessere “Suoni, colori, movimento e…. numeri” per dare luce alla propria interiorità. Il mese si chiude con l’inaugurazione il 27 Agosto della mostra fotografica “Avis” di Stiava a Villa Gori che durerà fino all’11 settembre.

A settembre ancora una mostra questa volta a La Brilla dal 17 al 2 ottobre, la personale di pittura di Pablo Solari Il 2 settembre ultima passeggiata letteraria della rassegna “Ritrovare la Bellezza” a Pieve a Elici e il 10 settembre chiude la rassegna internazionale di musica classica a Corsanico. A Stiava il 4 settembre a Villa Gori “Stiava nella musica e nelle parole” con i Kinnara e la Compagnia del Ponte, l’8 settembre alle 21.15 Oratorio San Domenico Savio

“Tra cielo e terra” a cura dell’ Oratorio S. Domenico Savio in collaborazione con Koinè Danza di Cinzia Pardini, l’11 settembre “Rigenera“ a Villa Gori mercatino del Riuso, delle arti, delle idee, con musica dal vivo, il 18 settembre “Donne” Sfilata di Veronica Marchetti.

“Dobbiamo dire grazie davvero alle tante realtà, associazioni, gruppi di cittadini e professionisti della cultura che hanno creduto nella ripartenza e nel rilancio di Massarosa – commenta il consigliere delegato alla cultura, Adolfo Del Soldato – ne è venuta fuori un’Estate di attesissimi ritorni e di tante opportunità culturali di condivisione e di crescita”.

“Riusciamo a realizzare appuntamenti importanti coinvolgendo il territorio e le categorie – commenta l’assessore al turismo, Fabio Zinzio – a Massarosa d’estate si può davvero scegliere e vivere esperienze diverse all’insegna della qualità e della promozione delle nostre eccellenze”.

“Abbiamo lavorato per ripartire e devo dire che i risultati stanno arrivando anche sul fronte delle iniziative e degli eventi – commenta la sindaca, Simona Barsotti – siamo sicuri che per le nostre comunità e per chi sceglie Massarosa non mancheranno le occasioni per una bella serata d’estate””.