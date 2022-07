La stagione balneare è ufficialmente iniziata e la capitaneria di porto di Viareggio, in questi giorni, sta incrementando i controlli sulle spiagge della Versilia, al fine di elevare il livello di generale sicurezza, affinché la stagione in corso possa essere vissuta pienamente e in tutta sicurezza dai numerosissimi turisti che affollano le nostre spiagge.

Da un primo esame, più della metà degli stabilimenti balneari è stata controllata e, grazie alla scheda di autocontrollo inserita nella nuova ordinanza balneare, gli stabilimenti hanno potuto verificare autonomamente la situazione delle dotazioni di sicurezza del proprio stabilimento balneare, prima dell’arrivo dei militari della guardia costiera.

Le raccomandazioni della capitaneria di porto di Viareggio

La pesca sportiva con canna è consentita se esercitata da moletti e scogliere, purché non siano presenti bagnanti nel potenziale raggio di azione dell’attrezzo da pesca.

La pesca sportiva con rastrello a mano per la cattura delle telline (arselle) da utilizzare a piedi ed adottando tutte le necessarie cautele in presenza di bagnati è vietata nelle giornate festive e prefestive.

La pesca subacquea è sempre vietata nelle acque antistanti le spiagge della Versilia in presenza di bagnanti fino ad una distanza di 500 metri dalla riva.

È vietata la balneazione nei porti e nel raggio di 100 metri dall’imboccatura e dalle strutture portuali, nelle zone di transito e sosta delle navi ed in prossimità dei segnali da pesca, all’interno dei corridoi di lancio, negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi fino ad una distanza di 50 metri dalla costa.

Oltre i 300 metri dalla battigia (fuori dalla zona riservata ai bagnanti) è fatto obbligo al nuotatore/bagnante, di segnalare la propria presenza, laddove non accompagnato da barca d’appoggio, mediante l’utilizzo del medesimo segnalamento prescritto per lo svolgimento di attività subacquea, pallone o boetta galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a i 300 metri, saldamente legato al corpo del nuotatore con sagola non più lunga di 3 metri.

Si raccomanda a tutti i diportisti di controllare, prima dell’uscita in mare, il livello di carburante, tutte le dotazioni di sicurezza previste per la navigazione che si intende intraprendere, lo stato di perfetta efficienza del motore e dell’imbarcazione in generale, lo stato di carica del telefono cellulare e il buon funzionamento della radio Vhf se presente a bordo.

Leggere sempre il bollettino meteomarino prima di intraprendere la navigazione e verificare sempre la portata massima dell’imbarcazione in relazione ai passeggeri da imbarcare.

Con l’occasione si ricorda l’importanza del “Numero blu” per le emergenze di soccorso in mare (1530) che permette a chi si trova in pericolo ovvero avvisti persone che ritiene in pericolo, di mettersi immediatamente in contatto telefonico, da qualsiasi parte d’Italia con la capitaneria di porto più vicina.