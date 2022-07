Da Sgarbi alla Boschi: al via 25 appuntamenti sul palco di piazza Maria Luisa a Viareggio

Tutto pronto per Il palco di Maria Luisa, la rassegna estiva fronte mare, che prende il via questa sera (15 luglio) nell’omonima piazza: una location tutta nuova, una platea di 200 posti a sedere, a ingresso completamente gratuito, per un parterre di ospiti esclusivi, cantanti, attori, musicisti, personaggi della politica e dello spettacolo.

Un ricchissimo calendario per la manifestazione voluta dall’amministrazione comunale di Viareggio e resa possibile grazie alla collaborazione con la Fondazione Festival Pucciniano, la Fondazione Carnevale, Navigo, il Grand Hotel Principe di Piemonte e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e di iCare srl.

Tra i tanti appuntamenti, l’attesa serata finale del Premio Letterario Viareggio Rèpaci, in programma per domenica 31 luglio, durante la quale verranno assegnati i vari riconoscimenti e proclamando il vincitore per la sezione narrativa. Ad abbellire ulteriormente la piazza, la scultura Alice e la Regina Rossa, opera dell’artista statunitense Harry Marinsky, Usa (1909-2008), installata per l’occasione, grazie alla collaborazione con la Fonderia Del Chiaro.

“Una rassegna che abbiamo voluto tutta nuova, in una location inedita, che vede la collaborazione di tanti attori – commenta l’assessora alla cultura Sandra Mei -: appuntamenti quasi quotidiani che sapranno venire incontro ai gusti e alle esigenze di tutti. Ringrazio quanti si sono impegnati e si impegneranno per la buona riuscita dell’evento e invito i cittadini e i turisti a partecipare: la cultura può essere intrattenimento, divulgazione, e trattazione di temi anche ostici, ma sempre con sapore di sale sulle labbra. Leggerezza e bellezza insieme, per le serate estive in riva al mare”.

Il calendario

Venerdì 15 luglio, Gli incontri del Principe, ospite Pier Ferdinando Casini.

Sabato 16 luglio, Gli incontri del Principe, proiezione del film ‘Frenesia dell’estate’ ospite il professor Gianni Canova.

Domenica 17 luglio, Digiuni d’Amore di e con Marco Brinzi. Recital poetico tratto da ‘Le ceneri di Gramsci’ di Pier Paolo Pasolini.

Lunedì 18 luglio, Gli Incontri del Principe, ospiti Andrea Orlando e Rosario Rasizza

Martedì 19 luglio, Viareggio talks – Di che vizio sei? Superbia. Dall’autorità all’autorevolezza. Il carisma del leader.

Mercoledì 20 luglio, “Presidenti della Repubblica” presentazione del libro di Andrea Pertici

Giovedì 21 luglio, Gli Incontri del Principe, ospite Jonella Ligresti

Venerdì 22 luglio, Gli Incontri del Principe, ospite Sonia Bruganelli

Sabato 23 luglio, Gli Incontri del Principe, ospite Antonella Boralevi

Giovedì 28 luglio, “Puccini, la musica e il mondo”, concerto a cura della Fondazione Festival Pucciniano

Sabato 30 luglio, Gli Incontri del Principe ospite Maria Elena Boschi

Domenica 31 luglio, 93° Premio Viareggio Répaci

Martedì 2 agosto, Gli Incontri del Principe Gemma Calabresi

Mercoledì 3 agosto, Festival della Sintesi – Anteprima

Giovedì 4 agosto, Puccini nostro contemporaneo, incontro sul presente e il futuro del Festival Puccini. Ospite Giorgio Battistelli.

Sabato 6 agosto, Viareggio Talks – Di che vizio sei? Invidia. Guardare chi è migliore di noi. Dalla collera alla motivazione.

Domenica 7 agosto, Gli incontri del Principe, ospite Alessandro Sallusti

Giovedì 11 agosto ,Viareggio Talks – Di che vizio sei? Lussuria. Passione, erotismo e amore. Perché dover scegliere?

Venerdì 12 agosto, Gli incontri del Principe, ospite Maurizio Belpietro

Sabato 13 agosto, Gli incontri del Principe, ospite Vittorio Sgarbi

Domenica 14 agosto, Viareggio Talks – Di che vizio sei? Gola. Dalla voracità estetica al piacere estatico a tavola

Mercoledì 17 agosto, Viareggio Talks – Di che vizio sei? Accidia. La meravigliosa pesantezza dell’essere attori principali della nostra vita

Sabato 20 agosto, Viareggio Talks – Di che vizio sei? Ira. Ragione o istinto? La rabbia e l’energia propulsiva.

Lunedì 22 agosto, Viareggio Talks – Di che vizio sei? Avarizia. Il tempo dell’essere o lo spazio di avere?

Mercoledì 24 agosto, “Puccini, la musica e il mondo” concerto a cura del Festival Puccini.