Il ministro Orlando ospite agli ‘Incontri del Principe”

Un ministro di un dicastero fondamentale, Andrea Orlando, che parla in un momento così delicato per il Paese vista la crisi dell’esecutivo di Mario Draghi. E lo farà a poche ore dalla fondamentale giornata di mercoledì prossimo (20 luglio), quando si saprà se la crisi di governo si risolverà oppure se l’Italia sarà chiamata alle urne il prossimo autunno per le elezioni anticipate.

Tanti e interessanti i temi sul tappeto nell’appuntamento de Gli Incontri del Principe in programma domani (18 luglio) alle 21,15 ad ingresso gratuito sul palco di piazza Maria Luisa. Si tratta di uno dei talk show previsti dal cartellone allestito dal Grand Hotel Principe di Piemonte con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Viareggio.

L’inviato speciale de Il Giornale Stefano Zurlo intervisterà il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando. Interverrà anche Rosario Rasizza, presidente Assosomm (Associazione Italiana Agenzie per il Lavoro).