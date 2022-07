Forte dei Marmi, atti vandalici al Parco Sabin: imbrattata la cartellonistica inclusiva

Atti vandalici al Parco Sabin di Forte dei Marmi: imbrattata la cartellonistica inclusiva.

“Quello che è accaduto – hanno detto dal Comune – è un atto vergognoso e inaccettabile e lo condanniamo duramente. Abbiamo dovuto chiudere il parco per permettere i rilievi da parte delle forze dell’irdine. Un gesto incivile, irrispettoso, difficile da comprendere, che ripetiamo condanniamo e faremo di tutto per trovare i colpevoli perché non è ammissibile che vengano colpite le categorie più fragili e indifese. I cartelloni verranno ripristinati quanto prima perché non permettiamo a nessuno di intaccare i diritti di inclusione che la comunità di Forte dei Marmi persegue con forza.”

La cartellonistica “descrittiva” per adulti, bambini e bambine, stranieri e per tutti coloro che hanno bisogno di supporto per superare le difficoltà di comunicazione verbale o di lettura, per comprendere e partecipare fa parte di un progetto che il Comune di Forte Marmi aveva portato a termine da poco in collaborazione con l’associazione In Altre Parole di Massarosa che si occupa di comunicazione aumentativa alternativa.