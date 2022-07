Ladri di biciclette a Viareggio, Santini (Lega): “Furti ovunque anche in pieno giorno”

“Le più appetibili sono le bici elettriche, stimabili dai 1500 ai 2mila euro. Non importa come le chiudi, puoi mettere i lucchetti più forti e resistenti che vuoi, eppure i ladri di biciclette sono anche abili scassinatori, aprono i lucchetti come scatolette di tonno”.

La denuncia arriva dall‘ex candidato sindaco per Viareggio di Forza Italia e attuale capogruppo della Lega Alessandro Santini, che afferma: “È un gioco da ragazzi per loro e il furto è assicurato, ma soprattutto in pieno giorno. Senza che nessuno mai veda qualcosa o qualcuno. ‘Ci sono le telecamere’ qualcuno potrà pensare, ma invece non tutti sanno che per la benedetta privacy tante telecamere sono state disattivate o indirizzate dove non si riprende… nulla! Quindi: sono inutili”.

“E i vigili della comandante Pagni che fanno? Loro sono obbligati solo a fare le multe alle biciclette che transitano sulla terrazza Ciano. No, purtroppo le bici non hanno ancora imparato a volare, quindi per arrivare al mare, devono per forza passare dalla terrazza. Figuriamoci se al comando di polizia municipale prendono provvedimenti: intanto già 2 o 3 vigilini estivi si sono licenziati non potendo sopportare certi ordini che li obbligano a stare sempre sotto il sole sulla terrazza Ciano“.

“L’altro problema – prosegue Santini – è il continuo cambiamento di linea e strategia del comando di polizia municipale per le soste delle biciclette e motorini sulla Terrazza. Prima fanno i lavori, poi qualcuno (io compreso) fa presente alla comandante che non ci sono stalli per le bici e moto e allora lei installa pali che permettono la sosta nei vialetti antistanti la terrazza, però si dimentica di far disegnare gli stalli per terra”.

“Nel weekend passato però ordina ai vigili la carica ai motorini: multe a tutto spiano a chi si trova fuori dagli stalli. Però la Pagni non ricorda nemmeno che i cartelli sono stati messi nei vialetti in violazione al regolamento di polizia e decoro urbano che prevede il divieto di sosta nei vialetti stessi, e ordina di far fare le multe perché i motorini sostavano fuori dagli stalli ‘che non sono disegnati’. Le multe variano dai 29,40 ai 42 euro”.

“Si consiglia – conclude con ironia il capogruppo della Lega – di fare richiesta di archiviazione in autotutela mandando una pec al Comune di Viareggio e se non accolta fare ricorso al prefetto o giudice di pace”.