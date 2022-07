Incendio a Massarosa, Viareggio annulla l’evento in piazza

Incendio a Massarosa, annullato l’evento di Viareggio.

Lo rende noto il sindaco Giorgio Del Ghingaro: “Visto il perdurare dell’emergenza sulle colline di Massarosa, l’amministrazione comunale di Viareggio ha deciso di annullare l’evento a ingresso libero in programma per questa sera sul palco di piazza Maria Luisa. Un gesto di rispetto per quanti in queste ore stanno lavorando per contenere l’incendio e per le famiglie che si accingono a passare un’altra notte fuori casa”.

“Un segnale di solidarietà – conclude – in un momento così difficile per un territorio vicino”.