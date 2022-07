I fratelli Emanuele e Davide De Luca in concerto a Villa Argentina

Due nella musica come nella vita. Sono i fratelli Emanuele e Davide De Luca, che sabato (23 luglio), alle 18, saranno i protagonisti del settimo appuntamento con Musica in villa, la rassegna di musica da camera ospitata a Villa Argentina grazie alla collaborazione tra Provincia di Lucca e conservatorio Boccherini, con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Emanuele al violino e Davide al pianoforte, i due studenti dell’Istituto superiore di studi musicali Franci di Siena, che hanno alle spalle vari concerti in Italia e all’estero si sono affermati in diverse competizioni, si cimenteranno nella Sonata in la maggiore per violino e pianoforte di César Franck, brano scritto dal compositore e musicista franco-belga negli ultimi anni della sua vita e senza dubbio uno dei capolavori della musica da camera dell’Ottocento.

L’iniziativa, di cui è capofila il conservatorio L. Boccherini di Lucca, coinvolge tutti i conservatori della Toscana: il Mascagni di Livorno, il Cherubini di Firenze e, appunto, il Franci di Siena. I quattro enti collaborano alternando i loro studenti nei concerti che si tengono di sabato in sabato.

Tutti gli appuntamenti di Musica in Villa – che si concluderà il 10 settembre – sono a ingresso gratuito fino al raggiungimento della capienza massima della sala. L’accesso è consentito nel rispetto delle vigenti normative in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19.

È consigliata la prenotazione: tel. 0584-1647600 (dal martedì al sabato 9,30-13,30 e anche mercoledì e venerdì 14,30–18,30); e-mail info@villaargentinaviareggio.it