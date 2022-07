“Quartetti all’opera” nella villa museo Puccini a Torre del Lago

Arriva anche a Torre del Lago il cartellone del festival I Musei del Sorriso organizzato dal Sistema Museale territoriale della provincia di Lucca.

Domenica (24 luglio) alle 18,30 nell’auditorium Simonetta Puccini della villa museo Giacomo Puccini a Torre del Lago Quartetti all’opera del Quartetto Partenope. In programma il Quartetto n 7 (Allegro vivace, Adagio ma non troppo, Minuetto: Presto, Maestoso) di Gaetano Donizetti (1797-1848); Gavotta per quartetto d’archi (edizione a cura di Virgilio Bernardoni), Quartetto in Re (edizione a cura di Dieter Schickling): Allegro moderato, Adagio, Scherzo, Allegro vivo) di Giacomo Puccini (1858-1924).

Per informazioni: info@fondazionesimonettapuccini.it, 0584341445.

Il festival I Musei del sorriso offre un cartellone di 57 eventi a ingresso libero (www.museiprovincialucca.it/eventi) che termina il 22 ottobre; è un’iniziativa del Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca (coordinato dalla Fondazione Paolo Cresci, è una rete di cooperazione e di promozione dei musei del territorio lucchese), che viene realizzata con il supporto della Provincia di Lucca, in collaborazione con 28 musei del territorio e Fondazione Toscana Spettacolo, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Per informazioni: sistema museale territoriale della Provincia di Lucca, Cortile Carrara – Palazzo Ducale – 55100 Lucca: info@museiprovincialucca.it, 0039 0583 417483