Rogo a Massarosa, Galletti (M5S): “Inasprire le pene per chi appicca incendi”

Incendio a Massarosa, la Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Irene Galletti, commenta la notizia dei cinque inneschi rinvenuti a Bozzano, responsabili dell’incendio boschivo che sta attualmente consumando le colline massarosesi.

“Oggi scopriamo dai giornali che a Bozzano, nel luogo da cui si sono propagate le fiamme, sono stati rinvenuti cinque inneschi. La cosa inquietante – spiega la consigliera regionale – è che circa una settimana fa, nella stessa zona, un gruppo di ciclisti aveva notato a bordo strada inneschi studiati per appiccare le fiamme. Fatto denunciato ai vigili del fuoco che avevano poi messo in sicurezza l’area. È dunque molto probabile che la stessa mano che aveva approntato gli inneschi la prima volta abbia deciso di riprovarci: questa volta con un risultato devastante”.

“Nonostante lo scorso anno il governo abbia varato un decreto legge che inasprisce le sanzioni amministrative e penali, oltre a ridisegnare la governance della prevenzione degli incendi e a stanziare le risorse finanziarie per potenziare la capacità operativa dello Stato nella lotta ai roghi, tutto questo, a fronte degli attuali 20 incendi attivi in Toscana, e le altre centinaia in tutta la penisola – osserva la Capogruppo M5S -, appare comunque insufficiente a tenere sotto controllo il fenomeno.”

“Servono strumenti straordinari, maggiori risorse e pene esemplari contro la mano scellerata di chi, senza alcuno scrupolo, provoca danni ambientali ed economici incalcolabili alla collettività, mettendo a rischio l’incolumità di migliaia di persone. E la prevenzione deve essere il focus di questa azione – conclude – perché difficilmente chi causa incendi di vasta entità ha le risorse economiche per poter ripagare i danni”.