In Cittadella rivive per una notte d’estate la magia del Carnevale

La magia del Carnevale di Viareggio domani (23 luglio) alla Cittadella. Il luogo della creatività, dove i maestri realizzano le loro opere allegoriche, diventa teatro di una speciale notte estiva di Carnevale con i carri vincitori dell’edizione 2022, animati con luci, musica, maschere e movimenti. Ingresso gratuito.

Saranno quattro i carri allegorici che usciranno dagli hangar e daranno spettacolo in piazza Burlamacco, al centro della Cittadella. Domani sera si potranno ammirare Il sognatore, il carro firmato da Jacopo Allegrucci che ha vinto l’edizione 2022, il secondo classificato E quindi uscimmo a riveder le stelle realizzato da Umberto, Stefano, Michele Cinquini e Silvia Cirri, Reset di Lebigre e Roger, che ha per protagonista la grande orsa bianca, terzo premio. Uscirà dal proprio hangar anche il carro Quinto Comandamento di Massimo e Alessandro Breschi, vincitore nella seconda categoria 2022.

Durante la manifestazione, in Cittadella, ci saranno iniziative per promuovere la raccolta fondi aperta dal Comune di Massarosa per sostenere il lavoro di ricostruzione dopo i drammatici incendi di questi giorni.

Attività per bambini

La serata di festa inizierà alle 18 con animazioni e attività per tutti i bambini, tra aquiloni giganti, laboratori sull’arte della cartapesta, laboratori di circo e l’Escape room a tema Carnevale. Esibizioni di falconeria incuriosiranno grandi e piccini. Ingresso libero. In parte dei locali della biglietteria sarà attivo un bookshop affidato ai Rioni, in cui poter acquistare merchandising prodotto dagli stessi comitati.

Al museo del Carnevale

Sarà esposto per la prima volta al museo del Carnevale il modellino del carro Il sognatore di Jacopo Allegrucci. Il plastico, realizzato dallo stesso artista, riproduce nei dettagli il carro vincitore e resterà nel Museo come testimonianza dell’edizione 2022. Domani il Museo del Carnevale e l’Espace Gilbert saranno aperti al pubblico, con biglietto di ingresso, dalle 9 alle 12 e dalle 16 fino alle 23,30. Alle 10,30 è possibile partecipare alla visita guidata. Info e prenotazioni cittadelladelcarnevale@ilcarnevale.com Whatsapp o telefono 342.9207959.

Dalle 20 musica con la Filarmonica Versilia, la banda del Carnevale di Viareggio, che sfilerà in Cittadella rendendo omaggio alla tradizione musicale di Viareggio e non solo.

I carri allegorici

Dalle 21 i giganti di cartapesta saranno gli assoluti protagonisti dello spettacolo. I quattro carri allegorici, posizionati al centro della Cittadella, torneranno ad animarsi con i loro eccezionali movimenti, giochi di luci, musica e con le coreografie dei figuranti. Sarà possibile ammirare lo spettacolo e fare suggestive foto e video dall’alto grazie alla grande mongolfiera, sulla quale si potrà salire con biglietto di accesso. Presenta Daniele Maffei, speaker del Carnevale.