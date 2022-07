Cinque giorni con il festival Gaber a Camaiore

Quest’anno il Festival Gaber sarà presente a Camaiore da oggi (24 luglio) al 30 luglio.

Cinque giorni all’insegna della comicità tra nomi storici ed emergenti di gran spessore, la cornice sarà la caratteristica piazza XXIX Maggio di Camaiore.

Il titolo di questa 18esima edizione di Fondazione Gaber Libertà di ridere, storica canzone del cantautore milanese, ricorda l’eterno Franco Battiato che collaborò nella scrittura del testo.

Oggi (24 luglio) apriranno le danze la storica coppia Ale&Franz, duo milanese famosissimo per i fantastici sketch su Zelig.

Domani (25 luglio) ci sarà un altro comico meneghino Luca Ravenna, abilissimo stand up comedian farà divertire con la sua sagacia comica.

Mercoledì 27 e venerdì (29 luglio) altri due mostri sacri del cabaret con Nino Frassica e Enrico Bertolino, tra comicità surreale e grandi classici del humour nostrano.

In chiusura il 30 luglio troveremo la travolgente Michela Giraud, la romana è una delle massime figure femminili della Stand up Comedy dello stivale versatile anche come Show-woman.

Il comune situato nel cuore della Versilia sarà pronta a ridere e divertirsi tra cabaret e humor contemporaneo.

Gianmarco Bertei