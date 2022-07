Sport, musica e solidarietà, torna in Versilia il “Mattone del cuore”

Sport, musica e solidarietà, in Versilia torna l’iniziativa Mattone del cuore, una 2 giorni organizzata dall’associazione Le olimpiadi del cuore di Paolo Brosio, che vedrà molti artisti e campioni sportivi scendere in campo a Forte dei Marmi e Marina di Pietrasanta per raccogliere fondi per i più bisognosi.

Il raccolto sarà destinato in parte al progetto Mattone del cuore per un primo pronto soccorso aperto a tutte le etnie e le religioni a Medjugorje in Erzegovina, in parte al sostegno di famiglie famiglie e associazioni italiane in sofferenza economica indicate da autorità religiose e civili.

“La solidarietà è da sempre una caratteristica che distingue la Toscana – ha spiegato il presidente della regione Toscana Eugenio Giani, che questa mattina ha partecipato alla presentazione dell’iniziativa – Sono lieto di vedere che l’estate in due delle nostre più rinomate località turistiche offre a molti vip del mondo dello sport e dello spettacolo la possibilità di contribuire al bene della comunità, partecipando ad un’iniziativa umanitaria di valore internazionale, che porta avanti contestualmente da una parte la realizzazione di un importante presidio sanitario di Erzegovina e dall’altra il sostegno alle famiglie colpite in Italia da crisi economica, pandemia e conseguenze della guerra russo ucraina. E’ sempre un bel momento quando dalla società civile nascono iniziative importanti, pensate per aiutare gli altri e diffondere la cultura della pace”.

Lunedì 22 agosto a partire dalle 12 è previsto un torneo di padle e tennis al Circolo tennis Italia di Forte dei Marmi. La sera dalle ore 21, si terrà invece il Gran galà del cuore al Twiga beach club di Marina di Pietrasanta, con una Cena del cuore e l’esibizione di artisti italiani ed internazionali.

Infine martedì 23 agosto alle 20, si terrà il Gran concerto del cuore a Villa Bertelli, con il successivoPost live concert – Gran gala del cuore allo stabilimento balneare Alpemare.