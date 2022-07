Mediceo Live Festival, cinque special guest apriranno i concerti di Chiello, Psicologi e lo spettacolo tributo a Morricone

43. Nove, Oh baro, Escodamè Swing Jazz Band, Omar Bresciani, Giulia Mutti. Sono le 5 special guest che arricchiranno la programmazione delle 4 serate di musica del Mediceo live festival: gli artisti apriranno i concerti di Chiello, Psicologi e il monumentale spettacolo dedicato a Ennio Morricone.

Il festival, che si terrà nel suggestivo scenario di Palazzo mediceo da giovedì 4 a martedì 9 agosto con la partnership di Radio Bruno, parte giovedì 4 agosto con i 43. Nove, che si esibiranno prima di Chiello e Bnkr44, il duo versiliese che si è creato durante il lockdown, composto da Elia Fulceri e Cristiano Giannecchini.

La band, prodotta dallo storico produttore Bonnot, promuove uno stile tutto nuovo che rifugge da ogni categorizzazione. Il loro primo ep, Storia di un uomo, è un concentrato di generi dal rap, all’hip hop alla musica elettronica. A loro si unirà Alessandro Baroni, in arte Oh Baro, un giovanissimo artista di Viareggio che con le sue canzoni influenzate dai cantautori classici e dai pionieri dell’hip hop ha vinto il premio della critica del Festival della musica di Viareggio – La notte dei desideri nel 2021.

Si prosegue lunedì 8 agosto con Escodamè, il progetto di Iacopo Crudeli, che riporterà in scena l’iconografia della Versilia degli anni ruggenti attraverso lo swing italiano e gli intramontabili classici dei grandi interpreti internazionali accompagnato al pianoforte dal clarinettista jazz Nico Gori.

La performance apre l’imponente spettacolo tributo Morricone film history, dove sarà invece il cantante pop lirico toscano, Omar Bresciani a omaggiare una delle melodie a noi più familiari e a fornirci un elemento in più per decifrare non solo il maestro, il compositore, il direttore d’orchestra, ma anche l’uomo. Passato e presente si salderanno l’uno nell’altro e la musica diventerà l’unico strumento con cui potersi esprimere in una notte in cui il tempo tornerà a essere relativo.

Martedì 9 agosto sarà la volta di Giulia Mutti, la cantautrice toscana di Pietrasanta che ha esordito nel 2018 a Sanremo Giovani con il brano Almeno tre e nel 2020 ha pubblicato il primo album inedito, La testa fuori, immortalando nei suoi testi quel senso di disagio che ha stravolto la nostra quotidianità durante la pandemia. Mutti che già nel 2020 aveva aperto i concerti dei Negrita e di Paolo Benvegnù, torna in Versilia esibendosi prima degli Psicologi, il duo rap indie che nel 2019 è stato una vera e propria rivelazione, in una serata che rispecchi la grande varietà e complessità del pubblico giovanile.