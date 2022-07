Incendi, gara di solidarietà: aperto un Iban per inviare donazioni alla comunità di Massarosa

L’emergenza incendio ha messo a dura prova il territorio e gli abitanti di Massarosa e delle sue frazioni ma ha anche messo in evidenza – come sempre – il grande spirito di solidarietà e sostegno reciproco che rappresenta un valore fondante ed un segno distintivo della comunità massarosese.

Fin dalle prime ore in tantissimi, cittadini ed aziende, hanno chiesto come poter dare un loro contributo anche economico, per il lavoro di ricostruzione che vedrà impegnati Massarosa ed i suoi abitanti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Per questo l’amministrazione comunale, con specifica delibera, ha deciso di mettere a disposizione l’Iban della propria tesoreria per convogliare tutti gli aiuti e poterli utilizzare per l’emergenza e per la futura ricostruzione e prevenzione.

Per fare una donazione quindi è possibile utilizzare l’Iban: IT63U0503470170000000002170 con causale: ‘donazione per emergenza incendio’.

“Sono già state tante le forme di sostegno ed aiuto nei giorni difficili dell’emergenza – commenta la sindaca Simona Barsotti – e in tanti ci continuano a chiedere come dare il loro contributo, piccolo o grande non fa differenza, perchè è segno di una vicinanza alla nostra gente che arriva davvero da ogni parte. Garantiamo il nostro impegno e la massima trasparenza nell’utilizzo delle somme raccolte. Massarosa è forte e supererà anche questa sfida e lo farà come sempre condividendola con tutti, perchè solo insieme si riparte davvero”.

Le risorse saranno destinate ad uno specifico capitolo del bilancio appositamente creato e da utilizzare solo per l’emergenza e la prevenzione affinché non si ripetano situazioni come questa.