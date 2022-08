Elezioni per il parlamento, Articolo Uno Versilia propone Valentina Pieroni

Da Articolo Uno Versilia una proposta per le prossime candidature al parlamento.

“Come segreteria di Articolo Uno Versilia – scrive il segretario di federazione Marco Corsetti – abbiamo ben chiaro la sfida che ci attende per il futuro del paese, poiché si colloca in un contesto storico dove la necessità e la maggiore richiesta di giustizia sociale e giustizia ambientale, che possono trovare sbocco solo con salari più dignitosi, un welfare più giusto e una riconversione ecologica a vantaggio delle fasce sociali più deboli. Da qui parte l’alternativa a quella destra populista e neofascista che ha sempre contrastato l’attuazione del programma di società disegnato dai costituenti e che mira a isolare l’Italia dall’Europa. L’alternativa la costruiamo tramite la lista Italia democratica e progressista di cui Articolo Uno sarà cofondatore insieme al Partito Democratico e altri soggetti del centrosinistra e della sinistra (Psi, Demos e Elly Schlein)”.

“In tal senso come segreteria versiliese abbiamo individuato una figura molto importante che metteremo all’attenzione degli organismi dirigenti regionali di Articolo Uno per una possibile candidatura per il Parlamento – spiega Corsetti – Si tratta della compagna Valentina Pieroni, classe 1983, di Lido Di Camaiore, avvocatessa, consigliera comunale nel Comune di Camaiore, eletta nelle elezioni della primavera scorsa con la lista Camaiore a Sinistra, che abbiamo sostenuto come Articolo Uno insieme ad altre forze politiche e realtà civiche della sinistra, esperienza che ha già ricoperto in passato, sempre a Camaiore, dal 2012 al 2017, eletta con una lista civica in appoggio al candidato di centrosinistra poi eletto sindaco”.

“Crediamo – conclude la nota – che sia un valore aggiunto oltre che una garanzia: valore aggiunto in quanto ha un’esperienza politica e professionale importante e delle capacità e competenze indiscutibili, una garanzia perché è una giovane donna e senza dubbio un profilo da valorizzare”.