Zucchero fra il pubblico di Pietrasanta in concerto: “È un posto dove si fa grande musica”

E’ stata una vera e propria serata trionfale quella che ieri sera (domenica 31 luglio) ha concluso la 16ma edizione di Pietrasanta in concerto. Il successo era già tutto racchiuso nelle premesse con grandi artisti sul palco ed il tutto esaurito al botteghino per ascoltare il flauto magico del maestro Andrea Griminelli, flautista numero 1 al mondo. Ma il festival internazionale di musica ideato e diretto da Michael Guttman, salutato da applausi e standing ovation, ieri sera ha riservato una sorpresa in più.

Tra lo stupore dei presenti, ad assistere al concerto nel chiostro di Sant’Agostino, ha infatti ancora una volta fatto capolino Zucchero, grande amico di Andrea Griminelli e ormai quasi un habitué del festival. Zucchero era già stato ospite di Pietrasanta in concerto anche nell’edizione 2020 insieme a Sting, suscitando clamore nella Piccola Atene della Versilia ed un’ imponente risonanza mediatica.

“Il Festival di Guttman – ha detto Zucchero prima del concerto – è un posto dove si fa grande musica”. Poi, tra gli applausi del pubblico che subito lo ha riconosciuto, ha preso posto in prima fila insieme alla moglie. Ed anche ieri sera si è intrattenuto a lungo con Guttman e Griminelli, a salutare gli artisti e i fan, tra autografi e selfie.

Da lì, via alla musica, quella del grande Mozart di cui sono stati interpreti i cameristi del Maggio musicale fiorentino, diretti dallo stesso Michael Guttman, la giovane e talentuosa violinista Eleonora De Poi, oltre allo stesso Andrea Griminelli, testimone dell’eccellenza italiana della musica che da tanti anni è sulla ribalta della scena musicale internazionale, grazie alle sue sensibilissime interpretazioni e alla sua tecnica sorprendente, e che anche ieri sera ha incantato il pubblico con il suo flauto magico.

Ad Eleonora De Poi è stato poi attribuito nel corso della serata il premio Pietrasanta in concerto – Giovane talento 2022, che il festival attribuisce ogni anno alle giovani promesse della nuova generazione.

Il pubblico presente in sala anche per questa edizione del festival ha confermato l’amore per la buona musica, ed in rigoroso e reverenziale silenzio, ha ascoltato ed apprezzato una serata dedicata totalmente al repertorio Mozartiano.

Straordinario e quasi commovente il momento conclusivo del concerto in cui il maestro Griminelli ha voluto omaggiare con il suo flauto il grande Ennio Morricone suonando il brano più famoso della colonna sonora del film Mission, Gabriel’s Oboe.

Un finale dunque che è stato la degna conclusione di una straordinaria edizione per il festival Pietrasanta in concerto che in 10 serate di grande musica ha ospitato i più grandi violinisti del mondo e musicisti di fama internazionale, ha raccolto l’unanime consenso del pubblico, ed ha collezionato successi sera dopo sera. Concerti valsi anche il plauso e l’entusiasmo della critica musicale più autorevole che ha consacrato il festival di Michael Guttman nell’olimpo delle migliori rassegne musicali.