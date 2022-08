Due nuove opere inedite al Pucciniano per ‘Lamegliogioventù’

Domani (4 agosto) saranno Marcello Filotei (con Ricordarsi di vivere) e Andrea Manzoli (con Dietro l’attonita luna) a presentare al pubblico del Festival Puccini le loro nuove opere (prima esecuzione assoluta) ispirate alla meglio gioventù di Pasolini.

Un progetto quello di #Lamegliogioventù condiviso dalla Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni della presidenza del Consiglio dei ministri che ha inserito lo spettacolo nel programma delle celebrazioni pasoliniane.

Gli spettacoli, in collaborazione con la società Dante Alighieri sono trasmessi in differita streaming in tutto il mondo dalla rete dei comitati Dante Alighieri (alle 15 del giorno successivo allo spettacolo). Sul podio Fabio Maestro dirige l’ensemble In Canto e i solisti Ayaka Kiwada e Livia Rado; voce narrante Riccardo Massai e voci bianche Nicola Peruzzi Basile e Marina Russo.