Estate leggerissima 2022, sul palco del Gran Teatro Puccini arriva Ara Malikian

Tra i più brillanti ed espressivi violinisti della scena musicale contemporanea in grado di combinare la tradizione armena con influenze mediorientali ed europee, e fondere la musica classica con il rock and roll, sferzate di punk ed accenni di elettronica. Ara Malikian, genio del violino si esibirà domani (4 agosto) alle 21,30 al Gran teatro all’aperto Giacomo Puccini di Torre del Lago, per il quarto appuntamento di Estate leggerissima 2022.

Con numerosi premi e riconoscimenti alle spalle tra cui il prestigioso premio Niccolò Paganini, Ara Malikian torna in Italia per una serie di concerti-performance, accompagnato dalla sua nuova spettacolare band composta da eccellenti musicisti cubani – Ivan Melon Lewis al piano, Ivan Ruiz Machado al basso, Georvis Pico Milan alla batteria, Dayan Abad alla chitarra – per presentare Ara, il nuovo bellissimo disco inspirato a suo figlio e alla riscoperta dell’infanzia: lo stupore, la fantasia, i linguaggi, i suoni del mondo magico e libero della fanciullezza.

Enfant prodige, Ara Malikian inizia a suonare il violino sin da piccolo, guidato dal padre. Il suo talento è presto riconosciuto ma la guerra civile nel suo paese d’origine, il Libano, costringe il giovane artista a lasciare la patria. A 12 anni, Malikian si esibisce nel suo primo importante concerto e due anni dopo è il più giovane studente ammesso alla prestigiosa scuola di musica ad Hannover, in Germania. I suoi studi si allargano al teatro, frequentando la Guildhall school of music & drama a Londra. Nel frattempo, procedono i suoi approfondimenti al violino ed inizia a comporre i primi brani, in collaborazione con compositori contemporanei del calibro di Franco Donatoni, Malcolm Lipkin, Luciano Chailly ed altri ancora.

Come violino solista, si esibisce in tutto il mondo, da Tokyo a Madrid, da Mosca a Belgrado, suonando sotto la direzione di importanti nomi tra cui Mariss Janssons, Peter Maag, Jesús López Cobos, Vladimir Spivakov, Miguel Ángel Gómez Martínez, Luis Antonio García Navarro, Vassili Sinaisky, Edmond de Stoutz, Gudni Emilson, Juan José Mena, Jo Ann Falleta, pedro Halffter, Alejandro Posada, Cristóbal Halffter or Salvador Brotons. Il talento e le doti di Ara Malikian cominciano a farsi conoscere in ogni angolo del globo, grazie anche ai riconoscimenti ricevuti sin in giovane età. Tra i tanti, nel 1993 si aggiudica l’Artistic compliance and dedication award e vince per ben 2 volte il Music awards nella categoria New music best album (2006) e Best classical music performer (2007).

Negli anni Ara Malikian ha scritto ed interpreto numerosi album, componendo e rivisitando importanti ed innovativi brani e collaborando con orchestre e musicisti sia della tradizione più classica che in quella più tradizionale, da chitarristi di flamenco ad orchestre, dimostrando l’enorme talento dell’artista ed il suo impegno nella diffusione della musica, in qualsiasi forma.

Con esibizioni in oltre 40 paesi in tutto il mondo, Ara Malikian vive da oltre 2 decenni in Spagna. La sua abilità nel reinterpretare la tradizione musicale armena, contaminandola con influenze gypsi, klezmer, tango e flamenco, è tale da renderla fruibile ad un vasto pubblico, esprimendo al massimo le potenzialità della musica classica. Numerose le sue collaborazioni in questa direzione, da co-produzioni a performance dal vivo. Non per ultimo, Ara Malikian ha musicato numerosi film, collaborando con compositori tra cui Alberto Iglesias e con registi del calibro di Pedro Almodóvar, Pascal Gainge e Salvador García Ruiz.

La sua passione per lo studio dei classici, affiancato a quello delle musiche tradizionali e popolari delle culture mediorientali ed europee, insieme ad una forte componente rock, fanno di Ara Malikian un’artista unico nel suo genere. Le sue esibizioni dal vivo sono delle vere e proprie performance, in grado di incantare il pubblico con la magia violino.

Per info e acquistare i biglietti, contattare lo 0584359322.