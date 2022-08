Viareggio, Mario Biondi in concerto in piazza Maria Luisa

Domani (8 agosto) a partire dalle 20,45 in piazza Maria Luisa lato Principino a Viareggio c’è il concerto di Mario Biondi.

Per garantire la sicurezza dell’evento sono stati istituiti alcuni divieti. In particolare scatta il divieto di sosta, ambo i lati, con rimozione coatta in via Catalani, a mare del viale Belluomini, dalle 7 di oggi (7 agosto), fino alle 3 di martedì (9 agosto) e comunque fino al termine dello smontaggio di quanto necessario alla realizzazione del concerto.

Entra in vigore anche il divieto di transito sul viale Belluomini nel tratto compreso tra la piazza Puccini (prolungamento via Marco Polo) e la via Catalani, solo per domani (8 agosto), dalle 19 all’1 di notte e comunque fino alla completa rimozione del new jersey

Divieto di transito in via Catalani, a mare del viale Belluomini dalle 7 di questa mattina fino alle 3 del 9 agosto e comunque fino al termine dello smontaggio di quanto necessario alla realizzazione del concerto.

Dovrà essere garantito l’accesso alla Terrazza della Repubblica ai mezzi di soccorso dalla rampa presente. C’è anche il divieto di transito in direzione mare sulla via Zara all’altezza del viale Buonarroti domani dalle 19 all’una di notte e comunque fino alla completa rimozione del new jersey in viale Belluomini zona concerto

Scatta infine il divieto di transito in direzione mare in piazza Puccini all’altezza del viale Buonarroti solo per domani (8 agosto) dalle 19 all’una di notte e comunque fino alla completa rimozione del new jersey in viale Belluomini zona concerto.