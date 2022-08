Attivi i varchi telematici in Passeggiata a Viareggio

Entrano in funzione in Passeggiata a Viareggio i varchi elettronici per controllare l’accesso di mezzi a motore nella ztl.

Cinque dispositivi luminosi con due videocamere ciascuna sono già state installate in altrettanti punti di accesso carrabili tra il Principe di Piemonte a il molo. Un sesto varco è invece installato al Belvedere Puccini di Torre del Lago.