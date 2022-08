Gli ambientalisti scrivono a Jovanotti: “Sposta il concerto di Viareggio in piazza Mazzini”

Una lettera aperta a Lorenzo Jovanotti dai Giovani Europeisti Verdi della Toscana per chiedere di spostare il concerto di Viareggio in piazza Mazzini.

“Caro Lorenzo Jovanotti – si legge nella missiva – come Giovani Europeisti Verdi della Toscana, ci associamo a chi già ti ha chiesto di trovare una soluzione alternativa per i tuoi concerti sulla spiaggia. Ci riferiamo in modo particolare al concerto in programma sulla spiaggia del Muraglione, a Viareggio. Su quella spiaggia, durante il lockdown, sono tornate a insediarsi alcune piante pioniere, che se lasciate prosperare daranno origine ad un nuovo ecosistema dunale, quello che sulla costa versiliese abbiamo distrutto quasi nella sua interezza, a parte nella riserva naturale della Lecciona. Qualcuno lo definirebbe “miracolo della natura”, ma non ci piace questa definizione. E’ semplicemente la natura che, se lasciata indisturbata, si riprende i suoi spazi”.

“L’ecosistema dunale – si legge nella lettera – è un ecosistema incredibilmente complesso e fondamentale anche contro il fenomeno terribile dell’erosione costiera, ed è l’habitat di molte specie vegetali ed animali come il fratino. Recentemente, la complessità e il valore di questo ecosistema è stato riconosciuto proprio nella vicina riserva naturale della Lecciona, nella quale importanti pareri a livello regionale, nazionale ed europeo hanno vivamente sconsigliato di costruire la sciagurata variante della Ciclovia Tirrenica. Inoltre la nostra costa è stata sede di ben tre nidificazioni di tartarughe marine, nella vicina Marina di Massa: una dinamica nuova per queste zone di cui però dobbiamo tenere conto, a causa anche del riscaldamento delle acque che spinge le tartarughe a nidificare sempre più a nord”.

“Inutile dire che tutto questo ecosistema e queste dinamiche sarebbero messe a repentaglio dal tuo concerto sulla spiaggia – proseguono gli ambientalisti toscani – . Non solo la spiaggia del Muraglione che si sta rinaturalizzando, ma anche la vicina Lecciona, a causa dell’enorme movimentazione di persone e mezzi motorizzati e del rumore che il concerto provocherà. Le soluzioni alternative esistono. Per quanto riguarda Viareggio ci permettiamo di suggerirti la suggestiva cornice di Piazza Mazzini, che pure è aperta su un tratto di spiaggia libera. Pensa a quanto ne guadagnerebbe la tua immagine da un punto di vista ecologista. Sarebbe un precedente sensazionale: un artista importante e quotato che riconosce il valore degli habitat naturali e si adopera in modo serio per la loro conservazione, spostando un concerto già programmato da un ecosistema così delicato come le dune nascenti del Muraglione. Crediamo davvero che sarebbe un primo passo verso un tuo vero riconoscimento come testimonial ecologista. Se davvero tu avessi intenzione di cambiare idea noi saremmo a tua completa disposizione per rilanciare questo messaggio di considerazione e cura per la natura. Che, ne siamo convinti, può essere compatibile con l’adrenalina e le emozioni di un grande concerto”.