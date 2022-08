Si è conclusa la quarta edizione del Versilia Football Planet, il festival a tema calcistico che da venerdì a domenica (5-7 agosto) ha animato il centro storico di Camaiore con tornei, incontri e talk show in una tre giorni densissima di appuntamenti fatti di cultura, di attività ludiche e discipline sportive legate al mondo del calcio con l’intento di sottolineare l’importanza ludica dello sport più amato del nostro paese.

Piazza XXIX Maggio si è trasformata in un’area giochi a cielo aperto, una fan zone dove tutti hanno potuto cimentarsi in giochi di ispirazione calcistica come il calcio balilla, il subbuteo, il foot golf ed il foot darts, quest’ultimo gioco protagonista del torneo vinto dal bambino Francesco Pasquariello, che è riuscito ad effettuare tre centri consecutivi nel minor tempo, mentre in piazza San Bernardino è stata allestita l’area kids dedicata ai più piccoli a cura di Versilia Bimbi.

Sempre piazza XXIX Maggio ha ospitato i grandi nomi della tre giorni firmata Versilia Football Planet: oltre 250 membri del Camaiore Calcio hanno partecipato alla presentazione dei progetti per la stagione 2022/2023, ma anche l’associazione culturale Orgoglio Bianconero di Viareggio che ha presentato il libro Un sogno realizzAto. Sabato per le strade della città anche i simpatici e coloratissimi cosplay che in serata hanno fatto irruzione sul palco del Versilia Football Planet.

Ogni sera si è tenuta l’Anteprima Talk fatta di conversazioni in libertà sul calcio versiliese con Massimo Guidi, Roy Lepore, Giovanni Lorenzini ed Enrico Salvadori. A seguire momento clou per il talkshow A tu per tu col pallone, curato da Giorgio Comaschi ed Eraldo Pecci, con la straordinaria partecipazione di Evaristo Beccalossi.

In occasione del talk sono saliti sul palco ospiti del calibro di Giancarlo Antognoni e Giovanni Galli, entrambi insigniti del premio l’Onore del Pontile da parte dell’organizzatore dell’evento Marco Calamari e del Comune di Camaiore nella figura del sindaco Marcello Pierucci.

“Un weekend all’insegna del calcio che ha regalato allegria e divertimento alla città – commenta il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci -. Una formula adatta per la rinnovata piazza XXIX Maggio, che quest’anno ha ospitato l’evento con soddisfazione nostra e degli organizzatori. Un progetto che deve andare avanti, per continuare a declinare lo sport come puro intrattenimento, lasciando da parte il troppo spesso becero agonismo, ribadendo con forza che il calcio è un gioco e come tale dev’essere trattato”.

Positivo il coinvolgimento della cittadinanza, in particolare, nella figura dei commercianti del Centro Commerciale Naturale di Camaiore, che in occasione del concorso Foto/Shop indetto dal Versilia Football Planet, sono stati chiamati a rispolverare ricordi e fotografie del passato del calcio da esporre nelle vetrine, trasformando il centro storico della città in una galleria fotografica. La vetrina migliore, ogni sera, è stata premiata dalla giuria dell’evento; il presidente del Centro Commerciale Naturale Alessandro Tabarrani ha consegnato il premio al Bar la Stella, Foto Claudia, Vittorio Abbigliamento ed I fiori di Lara che hanno saputo spiccare con le loro vetrine, creando composizioni capaci di trasmettere la passione per il calcio.

I grandi campioni sono scesi tra le strade e nei bar: colazioni ed aperitivi hanno coinvolto la città tra risate, chiacchiere e riflessioni in stile “Bar-Sport”. A dimostrare la collaborazione e sinergia con la città, Giorgio Comaschi, Evaristo Beccalossi ed Eraldo Pecci sono anche stati chiamati ad assistere al cooking show svoltosi in occasione di Le Strade dell’Arte, iniziativa del Ccn che, durante l’ultima serata del festival, ha anche voluto omaggiare gli ospiti del Versilia Football Planet con una serie di bellissimi quadri offerti dagli artisti della via di mezzo. Non è mancato il divertimento anche con le semifinali e le finali del torneo di calcetto Versilia Football Planet Ctl Cup ospitato, venerdì e sabato, al campo “delle Piscine”. A trionfare è stata la squadra Saba Impresa Edile, premiato come miglior giocatore del torneo Marco Costanzo, in forze al Saba Impresa Edile.

Domenica, invece, il Campo “delle Piscine” ha ospitato la Silver Cup, triangolare di calcio camminato tra la squadra Versilia Football Planet e le squadre di Cecina e Pisa, quest’ultima vincitrice della sfida. Il calcio camminato è stato sperimentato anche dal sindaco del Comune di Camaiore Marcello Pierucci, Eraldo Pecci, Evaristo Beccalossi e Giorgio Comaschi che si sono inseriti nella squadra del Versilia Football Planet per alcuni minuti di altissimo divertimento.

“Un esperimento riuscito che ha evidenziato il desiderio di tutte le componenti di Camaiore di ricercare condivisioni e valorizzazioni del territorio con eventi rappresentativi – commenta l’organizzatore dell’evento Marco Calamari – L’ambiente, la location, i personaggi si sono tutti integrati per la migliore riuscita del Vef 2022. Contento del risultato e curioso di individuare con tutte le parti interessate del territorio i prossimi sviluppi”.

Appuntamento con il Versilia Football Planet nel 2023 per rivivere un’altra estate all’insegna di #ilCalcioèungioco.