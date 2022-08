Ospedale Versilia, Nursind all’Asl: “Nessuna traccia dei due infermieri in più al pronto soccorso”

Ancora polemiche, dal Nursind, sul pronto soccorso dell’ospedale Versilia.

“In base alle dichiarazioni rilasciate dall’azienda sanitaria Toscana Nord Ovest sulle misure straordinarie per il decongestionamento del pronto soccorso – si legge – al Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche, non risulterebbe l’arrivo dei due infermieri al pronto soccorso poiché un’unità era già stata prevista nella programmazione del mese di agosto per coprire una lunga assenza, e dell’altra non ve ne è traccia alcuna. Inoltre un’altra infermiera già amalgamata da un anno presso l’organico del reparto suddetto, ma con contratto a tempo determinato, si è dovuta trasferire all’ospedale dell’Isola d’Elba poiché vincitrice di ruolo”.

“Il bilancio – dice il Nursind – resta quindi in negativo e non positivo come farebbe intendere l’azienda sanitaria. Per non parlare dell’unità ad alta complessità Hdu (High dependency unit) un setting di 4 posti letto monitorizzati, con pazienti impegnati dal punto di vista clinico assistenziale, che di notte resta scoperta dell’infermiere dedicato restando così in carico al personale del pronto soccorso. La situazione rimane dunque molto critica non solo al pronto soccorso, ma per tutti gli infermieri dell’ospedale Versilia”.

“Ci auspicheremmo che l’azienda non ricorresse solamente a soluzioni temporanee – conclude la nota – e soprattutto a bandi di attività aggiuntiva ma che ricorresse finalmente ad assunzioni regolari e a tempo indeterminato. Il sindacato denuncia ancora l’attesa protratta della pubblicazione dei bandi per la stabilizzazione del personale a tempo determinato”.